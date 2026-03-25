●きのう24日(火)下関でサクラの開花発表

●きょう25日(水)は昼過ぎにかけて本降りの雨。一日傘の出番に

●最高気温は各地13度前後にとどまる予想。冷たい雨に注意を



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きのう24日(火)下関地方気象台のサクラ標本木の開花が発表されました。



きのう24日(火)の午後の観測で5輪の開花を気象台職員の方が確認し、開花発表の基準を満たしたことでの、開花発表。平年や去年より2日早い開花となりました。





きのう24日(火)はサクラの開花が進む暖かさでしたが、きょう25日(水)は一日冷たい雨が降る予想です。

昨夜、九州方面から活発な雨雲が広がってきました。

県内ではきょう25日(水)の午前3時頃から、広い範囲で雨が降り始めています。





きのう24日(火)まで県内を覆っていた高気圧が東へ遠ざかり、きょう25日(水)の午後にかけて低気圧や前線が四国沖を通過する予想です。





この先、雨は強弱を繰り返しながら降り続く見込みで、昼過ぎにかけてがピークになると見込んでいます。

ところどころ大きめの傘を差していても、足元が濡れるくらい雨脚が強まるところも出てきそうです。

その後、まとまった雨雲は少しずつ東へと遠ざかるものの、夜遅くにかけてぐずついた空模様が続く予想です。







きょう25日(水)はこれから雨が止み間なく降り続き、昼過ぎにかけて本降りになると見込んでいます。

夜にかけて雨脚は徐々に落ち着いてくるものの、きょう25日(水)は一日傘の出番となりそうです。







日中の最高気温は各地13度前後。きのう24日(火)より5度以上低くなるところが多く、冷たい雨となりそうです。この雨に濡れて風邪を引かないように気を付けて過ごしましょう。





あす26日(木)には天気も回復し、日中は春本番の暖かさ。

ただしあさって27日(金)は厚い雲が広がりやすく、ところどころでにわか雨の心配があります。

その後は曇ったり晴れたり、度々ぐずつく…といった具合に、天気は小刻みに変化する予想です。

気温は高めの日々で、県内のサクラも来週末には満開になる見通しです。





花粉情報です。

雨で飛散は控えめですが、症状が気になる方は油断せずに対策を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）