一向に現れない教皇、オットーが下した厳しい「裁き」…ローマで起きた”前代未聞”の「弾劾裁判」とは

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第57回

『オットーの「激動」の3年間…「イタリア制圧」の前に立ちはだかる、厳しい「試練」とは』より続く。

教皇ヨハネス12世の背信

そんなときである。教皇ヨハネス12世が不穏な動きを見せる。教皇は「オットーの特許状」を甘く見ていた。

いずれオットーはイタリアを去り、ローマと教皇領の支配権は教皇の手中に入る、と教皇は踏んでいた。しかしどうもそうなりそうにない。オットーは支配権を握ったままである。さらにローマを後にする際も総督を残し教皇の勝手な振る舞いを許さない。これではオットーの傀儡と変わりはない。

そこで教皇はこの現状を打破するため、仇敵ともいえるアーダルベルトをひそかにローマに呼ぶことにした。

そしてこれに加えてビザンツ帝国とハンガリーに援助を乞う密使を送る。ところがこの密使がカプア近くでパンドルフ鉄頭公の手勢に捕獲され、使者の隠し持っていた手紙が押収された。事が露見し直ちにオットーに通報された。

オットーは捕まえた密使をローマに送り返し、教皇を激しく糾弾した。

ところでこの密書がビザンツに届いていたらどうなっていただろうか？

どうにもならなかっただろう。ビザンツでは皇帝ロマノス2世がこの3月に急死し、8月にニケフォロス2世フォカスが後継者に決まるまで君主不在であった。ビザンツ帝国の常で君主交代にまつわるすさまじい権力闘争が繰り広げられていたのである。さらにハンガリーといえば、「レヒフェルトの戦い」の歴史的敗北以降、かつての勢いは失せていた。

前代未聞の弾劾裁判

963年夏、それでも教皇はいよいよアーダルベルトをローマに迎えた。これはオットーと教皇の完全な決裂を意味している

963年11月、オットーはサン・レーオ要塞の包囲を一時中断しローマに向かう。

11月2日、オットー軍がテヴェレ川に差し掛かる直前、教皇はサン・ピエトロ大寺院の宝物をもってイタリア南部のカンパニアの森に逃亡。アーダルベルトはまたしてもコルシカに逃げる。

11月3日、オットー、ローマに入城。11月6日、教会会議を主催する。その際、オットーは教皇に自由通行権を与えることで会議出席を促している。むろん教皇は姿を見せない。

11月22日の2回目の教会会議にも教皇は現れない。逆に教皇はローマに向かって教皇の伝家の宝刀である「破門」の脅しの書簡を送りつける。

12月4日の第3回の会議にも教皇は出席せず、オットーはついに自ら告発者となり、教皇の弾劾裁判を開いた。オットーの告発内容の通訳はリウトプランドが受け持った。

背教、殺人、虚偽の宣誓、聖遺物窃盗、近親相姦、悪魔の呼び出し、ビザンツとの結託と内戦の準備等々。

この告発により、教皇ヨハネス12世は廃位され、レオ8世が新教皇となった。これはいってしまえば教皇の首のすげ替えである。この時、レオ8世は平信徒だったので、1日で一足飛びに教皇に駆け上ったことになる。いかにも強引に過ぎる人事であった。

しかしそれにしても世俗の手による教皇の首のすげ替えとは！

こんなことは前代未聞であった。世俗は教皇を侵してはならないという、カール大帝ですら尊重していた原則をオットーは容赦なく無視したのである。まさしく無双の皇帝だった。

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