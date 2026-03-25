お笑いトリオ、トンツカタンの櫻田佑（36）が24日夜、自身のXを更新。改めてトリオの解散を報告した。

芸能事務所プロダクション人力舎所属のトンツカタンは、櫻田、お抹茶（36）森本晋太郎（36）のトリオ。同日、トリオのYouTubeチャンネルを更新し、解散を発表した。

櫻田は個人のXを更新し「トンツカタン解散します。今まで関わってくださった方々、本当にありがとうございました。皆様のおかげで何事にも代え難い13年間を過ごすことができました」と報告。「私はプロダクション人力舎で芸人を続けます。人生が新し過ぎるので割と楽しみです。これからもよろしくお願いします。まあそう言わずに」とつづった。

トリオはスクールJCA21期の同期で12年に結成。19年には、第40回ABCお笑いグランプリの決勝に進出。お抹茶は21日の「R−1グランプリ」の決勝に進出し2位。森本もラジオのパーソナリティーを担当。近年、個人の活動も幅を広げていた。

YouTubeで森本は「たくさん話し合った。日によって8時間は話した」と明かした。今後、予定されているトリオのライブが4月に1本あるという。3人ともお笑い芸人は継続すると表明した。