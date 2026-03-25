原潜基地が配備される「有名都市の名前」…わが町に核が持ち込まれる「途方もない政治的コスト」

【前編記事】『イランへの先制攻撃で世界は「ジャングル化」…日本が急ぐ「原子力潜水艦」導入の全内幕』よりつづく。

「非核三原則」と「国民感情」

原潜保有をめぐっては、政治的ハードルが非常に高い。つまり、国内の法整備と国民感情の問題がある。

日本の原子力利用は「原子力基本法」で規定されており、第2条にはこう書かれている。

＜原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営のもとに、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする＞

軍事目的の原子力利用は、この「平和利用」原則に抵触する可能性がある。ただ、政府見解では「専守防衛の範囲内であれば、防衛目的の原子力利用は憲法違反ではない」ともされている。しかし、原子力基本法の改正、あるいは、特別法の制定が必要になる可能性が高く、国会での激しい議論は避けられない。

また、「非核三原則」との整合性も問題になるだろう。原潜の動力炉は核兵器ではないため、厳密には非核三原則には抵触しない。しかし、日本は、世界で唯一の被爆国であり、福島第一原発の事故も経験している。

国民の原子力に対する不安、心理的抵抗は強い。核に対する拒否感を持つ国民感情があり、世論調査では、原発の再稼働にすら慎重な意見が多い日本で、原潜を国民が受け入れるかどうかは未知数だ。

原潜配備先は、横須賀か呉か佐世保か

原潜が配備される基地の地元自治体の同意も大きな問題だ。

アメリカ軍の原子力空母が横須賀に配備される際も、地元では、長年にわたる反対運動があった。結局は配備されたが、それは日米安全保障条約という国家間の取り決めがあったからだ。

現在、海上自衛隊の潜水艦部隊は、広島県の呉と神奈川県の横須賀に集中している。

しかし、ここに新たに原潜を潜り込ませるには、想像を絶するハードルがあるだろう。まず、横須賀に配備する場合のメリットとデメリットをみる。

横須賀は、アメリカ海軍の原子力空母の寄港実績があり、核管理のノウハウが一定程度、存在する。しかし、横須賀は首都圏にある超人口密集地。万が一でも事故が起きた時の影響が甚大で、反核運動団体や環境保護団体による激しい反対運動が起きるのは必至だ。

では、呉はどうか。呉は、日本最大の潜水艦拠点であり、整備・人員教育の蓄積がある。一方で、被爆地の広島に近く、住民の心理的抵抗感が強い。被爆者団体の激しい反対も予想される。

さらに、長崎の佐世保はどうか。佐世保は、東シナ海に近く、戦略的な立地としては、最適だ。ただ、すでにアメリカ海軍と海上自衛隊で飽和状態になっており、被爆地・長崎に近いという政治的な課題もある。

既存の基地が難しいなら、人里離れた場所に新しい基地を造ればいい。そんな意見もあるかもしれない。ただ、現実は甘くない。

原潜の基地は、単なる「港」ではない。原子炉を点検・修理するための特殊なクレーン、放射性廃棄物の管理施設、専用の電力網、そして高度なセキュリティを備えた巨大な「核施設」が必要になる。

また、人里離れた離島に孤立した基地を作れば、敵のミサイル攻撃の格好の標的となり、補給線も維持できない。さらに、どの自治体にとっても、原潜の基地は「雇用創出」というメリットよりも「リスク」とみなされるだろう。「なぜ、うちの町なのか」という問いに、納得感のある回答を示せる政治家が、今の日本にいるだろうか。

「核」へのアレルギーと反対運動の嵐

日本において「原子力」の二文字は、単なる動力源以上の意味を持つ。原潜の配備が具体化すれば、多角的な反対運動が巻き起こることは火を見るより明らかだ。「原潜1隻の配備は、町に1基の原発が来るのと同じだ」。この論理は、福島第一原発の事故を経験した国民にとって、極めて強い説得力を持つ。

他にも課題は多い。例えば、万が一の冷却水漏れや事故の噂だけで、地元の水産業は「風評被害」という壊滅的な打撃を受ける。

基地周辺では、連日のように反対派と推進派が衝突し、警察・警備コストだけでも自治体の予算を圧迫するかもしれない。

原潜の導入には、設計から配備まで最低でも15年から20年の時間がかかる。その間、日本の政府・与党は「数年ごとの選挙」という荒波を乗り越えなければならない。

仮に配備予定地の知事選挙や市長選挙で「原潜反対」を掲げる候補が当選すれば、その時点でプロジェクトは数年間、凍結されるだろう。

国政では、左派系野党が、原潜の導入・配備を「平和憲法への挑戦」「核武装への布石」として最大の攻撃材料にするだろう。防衛予算の審議は混乱し、他の重要政策まで道連れにされるリスクもある。

さらに、寿命を迎えた原潜の原子炉をどこで解体し、「核のゴミ」をどこに捨てるのかという問題もある。この「出口戦略」がないままの導入は、無責任との批判を免れない。

原子力潜水艦という「矛」は、日本の原子力・造船技術があれば、時間はかかっても形にはなるだろう。しかし、その矛を収める「鞘（基地）」を日本社会の中に作ることは、技術開発よりもはるかに困難な「国家の外科手術」に近い作業になる。

原潜保有論の裏には、こうした地方自治体とのとめどもない交渉、そして、国民の原子力に対する不信感を払しょくするという、途方もない政治的コストが含まれていることを忘れてはならないだろう。

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