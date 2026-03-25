ドイツ人が新たに選択した埋葬法は「完全に土に還る」方法だった…環境保護を重要視するドイツ人に流行りの「堆肥葬」とその障壁

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第101回

『「普通のお墓」を持つことは遺族に「罪悪感」を植え付ける…ドイツ人に独特な「墓」のカタチと「埋葬の仕方」へのこだわり』より続く。

「完全に土に還る」埋葬法

最近のドイツでは、「堆肥葬」が「最も自然な新しい形の埋葬」として話題になっています。いわゆる土葬ですが、遺体はバイオ・フィルムによって40日かけて堆肥化、つまり完全に土にします。

ドイツ語で葬式や埋葬はべエルディグング（Beerdigung）といい、この言葉にはドイツ語で「土」を意味するErdeが入っています。「堆肥葬」はレエルディグング（Reerdigung）という新語ですが、単語にReがつくことで、まさに「Erde（土）に還る」ということがわかる言葉なのです。

堆肥葬専門の葬儀会社「マイネ・エルデ」によれば、堆肥葬の費用は2100ユーロ。葬儀の平均費用の1万3000ユーロに比べ格安です。しかし、注目の理由は価格だけではありません。

注目の理由その1は、「人間が土に還る」こと。

自分が土（自然）に還り、草木などの新しい生命に生まれ変わる……。これが死は決して「終わり」ではなく「始まり」である、という考えにつながり、多くの人の共感を呼んでいます。きっとドイツ人の宗教観の影響もあるのでしょう。

「段ボールの骨壺でいい」という声も

注目の理由その2は、「環境に優しい」という点です。

ドイツでは、地球や環境を守ることをライフワークにしている人が大勢います。彼らにとって「環境に優しい葬儀」というのは、まさに理想なのです。

堆肥葬にしたうえで十字架や墓標を希望する人もいますが、「木だけ」「草莽だけ」を希望する人も多くなりました。私が取材した中にも、「樹木葬がいいな」「石でなく土に還る木製の自然な十字架を」「陶器ではなく段ボールの骨壺でいい」という意見の人がいました。

理想的に見える堆肥葬ですが、現実にはまだ問題があるようです。たとえば「金歯」の問題。金歯や人工関節、ペースメーカーといった金属は土に還ることはなく、かといって埋葬前に取り出すというのも非現実的です。ドイツの新聞ハンブルガー・アーベントブラット（Hamburger Abendblatt）は、「遺体が堆肥となった際、本当に病原体が残っていないのか疑わしい」と報じています。始まったばかりでまだまだ「詰めが甘い」部分があるため、堆肥葬については多くの人が「興味」をもっているものの、まだそれを「選択」していない状況です。しかし、衛生面など様々なことがクリアされれば、環境保護を重視する現代のドイツ人の思想に合う埋葬法だと私は思います。

『「初めて自由投票で誕生したドイツの市長」のお墓が存続の危機に…“20年単位”で墓地の契約を更新するドイツ人が考えた「無常な死生観」』へ続く。

【つづきを読む】「初めて自由投票で誕生したドイツの市長」のお墓が存続の危機に…”20年単位”で墓地の契約を更新するドイツ人が考えた「無常な死生観」