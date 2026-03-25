トルコ「ギョベックリ・テペ」の発見がもたらした新石器時代の新事実とは【3か月でマスターする古代文明MOOK】

新石器時代は、狩猟採集から農耕牧畜へと社会が転換した時代、と学んだことがある人も多いのではないでしょうか。

最新の研究では、トルコのギョベックリ・テぺ遺跡の発見によってその“常識”が覆されつつあります。

この発見が私たち現代人に問いかけるものとは--。



2025年秋に放送され大好評を博した、NHK「3か月でマスターする 古代文明」。

そのアンソロジー企画『NHK 3か月でマスターするMOOK もっと深く知る 最新考古学でわかる古代文明 上 トルコのギョベックリ・テペ遺跡からメソポタミア、ヒッタイト、エジプト、インダス、中国まで』（編著：関 雄二・国立民族学博物館長）の発売を記念して、本書より「第1章 トルコ 定住狩猟採集民の世界」（三宅 裕・筑波大学教授）の一部を抜粋してご紹介。





文明の始まりを示すトルコのギョベックリ・テぺ遺跡について、三宅さんがこれまでの常識を覆す最新の研究情報を解説します。

『NHK3か月でマスターするMOOK もっと深く知る 最新考古学でわかる古代文明 上 トルコのギョベックリ・テペ遺跡からメソポタミア、ヒッタイト、エジプト、インダス、中国まで』書影

西アジアの新石器時代

最近でこそあまり訊（き）かれることはなくなりましたが、私がこれまでよく受けてきた質問に、「なぜ西アジアの考古学に興味をもったのですか」という質問があります。そのなかには、「わざわざ西アジアだなんて……」という響きが含まれているように感じられる場合もありました。そこで、こうした質問を受けた時には、おおよそ次のように答えるようにしていました。「私は西アジアの考古学のなかでも『新石器時代』に興味をもっています。新石器時代は食糧生産が開始された時代で、狩猟採集から農耕牧畜へと生業や社会が大きく転換した時代です。私たちが生きる現代の社会も、食糧のほとんどを農耕生産物に依存しているという点で、農耕社会であるということができます。世界の人口は今や60億人を超えようとしていますが（その当時）、これだけの人口を養うことができるのも、農耕や牧畜のおかげです。そう考えると、新石器時代は私たちの社会の礎（いしずえ）が築かれた時代と評価することができ、農耕牧畜がどのように始まり、どう拡散していったのかを追究することは、西アジアだけの問題にとどまらず、人類史の普遍的テーマでもあるといえるのです」と。



自分でいうのも何ですが、これはなかなか立派な答えであったように思えます。本当のところはわかりませんが、私の答えに納得してくれたように見えた人も、少なくありませんでした。ところが、困ったことにというべきか、当の私は今ではそのように答えることができなくなってしまいました。それは、この間に新石器時代の調査・研究が大きく進展し、新たな発見が数多くあったことや、私自身も新石器時代の遺跡の発掘調査に携わるなかで、新石器時代に対する見方や農耕牧畜についての認識を改める必要があると考えるようになったからです。



一番の問題は、西アジアの新石器時代は農耕牧畜が開始された時代であり、食糧生産の開始によって社会が大きく変化したという認識にあるといえます。これは20世紀前半に考古学者ゴードン・チャイルド*によって主張されたものですが、「新石器革命」という刺激的な用語と相俟（あいま）って、その考えは広く受け入れられることとなりました。日々農耕の恩恵にあずかっている私たちにとって、こうした考えは実感としても納得でき、たいへん受け入れやすいもののようです。以前の私も、チャイルドの主張に大いに共感し、西アジアの新石器時代を研究する意義をそこに見出していたのです。



*ゴードン・チャイルド：20世紀を代表する考古学者。オーストラリア生まれ、エディンバラ大学などイギリスの大学で教鞭をとる。ヨーロッパの先史時代が専門だが、西アジアの考古学にも造詣が深く、「新石器革命」「都市革命」という概念を提唱した。

ギョベックリ・テペ遺跡の発見

しかし、新石器時代の様相が徐々に明らかになってくるにつれ、そのように楽観的に構えていることはもはやできなくなってしまいました。その象徴ともいえる存在が、トルコ南東部シャンルウルファ県に位置するギョベックリ・テペ遺跡です（写真）。この遺跡からは、直径が15メートルを超える大型の建物が複数見つかり、そこには最大のものでは高さが5.5メートルにもなる特徴的なT字形をした石柱が、何本も立てられていました。さらに、石柱には動物像を中心とする浮彫りによる装飾が認められ、人間や動物を象（かたど）った立体的な彫像も多数出土しています。ギョベックリ・テペは新石器時代の前半に相当する、先土器新石器時代A期（PPNA期）後半からB期（PPNB期）、およそ紀元前9000年から紀元前8000年にかけて営まれた遺跡であるとみられますが、このような規模や内容をもった遺跡が、新石器時代に存在していたなどとは予想すらされていなかっただけに、大きな注目を集めることになりました。

T字形をした石柱が特徴的なギョベックリ・テペ遺跡。動植物資料の分析により、この時期にはまだ農耕牧畜が始まっていなかったことが示された（写真はすべて筆者撮影）

しかし、ギョベックリ・テペの本当の重要性は、これとはやや別のところにあります。それは動植物資料の分析により、この時期にはまだ農耕牧畜が始まっていなかったことが示され、この遺跡をつくりあげたのが狩猟採集民であったことが明らかになったことです。初期の農耕牧畜民でさえ建てるのが難しいと思われるような大規模建造物が、狩猟採集民の手によって築かれていたとなると、従来の「食糧生産の開始によって、社会は大きく変化した」という考えは大きく揺らぐことになります。食糧生産開始の意義ばかりが強調されるなかでは、その裏返しとしてそれ以前の狩猟採集社会はともすると低く評価されてしまいがちでしたが、ギョベックリ・テペの発見は狩猟採集社会からの「反撃の狼煙（のろし）」であると同時に、食糧生産が果たした役割についても冷静に見直す必要があることを私たちに迫っているといえるのです。



食糧生産が私たちのこれまでの社会を大きく支えてきたことは紛れもない事実ですが、新石器時代に始まったばかりの農耕が、直ちに社会を大きく変えるほどインパクトのあるものであったかどうかは、それとはまた別の問題です。いうまでもありませんが、現代の農業は品種改良や機械化、肥料や農薬の開発など、たゆみない技術革新の蓄積の上に成り立っています。そうして安定した高い生産力を実現してきたわけですが、まだ歩き始めたばかりの段階にある新石器時代の農耕に、同じ作物を栽培し同じ家畜を飼育しているからといって、その姿を安易に投影してしまうのは問題があるといわなくてはなりません。これまでの認識は、農耕牧畜を必要以上に過大に評価してきたのではないかと思われ、これこそがギョベックリ・テペが私たちに問いかけている最も根源的な問いであるといえるのです。

三宅 裕（みやけ・ゆたか）

1960年生まれ。筑波大学教授。専門は西アジア考古学。西アジアの技術に関して、もの作りのあり方に大きな転換をもたらしたパイロテクノロジー（熱加工技術）に注目し、土器、プラスター（しっくい）、銅利用の起源とその後の展開を追究。トルコ共和国において新石器時代遺跡の発掘調査を実施。

■『NHK3か月でマスターするMOOK もっと深く知る 最新考古学でわかる古代文明 上 トルコのギョベックリ・テペ遺跡からメソポタミア、ヒッタイト、エジプト、インダス、中国まで』

■文・写真 三宅 裕

■イラスト 雉○/Kiji-Maru