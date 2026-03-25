孫正義会長は《株式相場の異常な過熱》を見抜いていた…エヌビディア株全売却が示す「ソフトバンクGトップの冷静な相場観」

トランプ大統領に直談判

ソフトバンクグループ（SBG）が出資するPayPay（ペイペイ）が3月12日、米ナスダック市場に上場した。初値は公開価格を19％上回る19ドルを付け、翌日も21.14ドルまで続伸するなど、順調な滑り出しを見せた。

日本市場ではなく米国を選択したのは、ITの本場で知名度を高め、成長著しいAI分野への投資資金を早期に確保する狙いがある。

通常は半年から1年を要する上場準備をわずか4カ月で完了させたスピード感には、タイミングを逃さず投資余力を高めたいSBG会長兼社長の孫正義氏の戦略的意図が表れている。

前編記事〈PayPay株はアメリカで「大化けの可能性」も…クレジット大手VISAとの提携が示す「QRコード決済の勝算」〉で詳しく解説している。

PayPayの成長の可能性は、SBGのAI関連事業に重要だ。

現在、米国でSBGは70兆円規模のAIインフラ投資計画、“スターゲート計画” を推進している。SBGトップの孫正義氏はトランプ大統領に直談判して契約を結んだ。

孫会長はオープンAIに賭けた

現時点で、スターゲート計画はSBGの最重要案件に位置づけられる。計画実現に向けSBGはAIモデル開発、データセンター増設、半導体の生産能力拡張を急ぐことになるだろう。

中でも、重要性が高いのはAI開発における有力な専門家との関係強化だ。孫氏は、オープンAIの最高経営責任者であるサム・アルトマンを重視している。2月、SBGはオープンAI に対する300億ドル（約4兆6700億円）の追加出資を発表した。これまでの投資額は累計で646億ドル（約10兆円）と巨額だ。

孫氏は、かつて中国アリババの創業者ジャック・マー氏にほれ込んだ。現在、孫氏は、サム・アルトマン氏に賭けたといっても過言ではないだろう。オープンAIとの関係を強化し、AI事業の加速度的成長を実現する。

そのために、モデルの研究開発、AIデータセンター、チップ調達や次世代のエネルギー技術への投資は避けて通れない。投資や研究開発費用の捻出が難しいと、オープンAIの長期間にわたる高成長は難しくなるかもしれない。マイクロソフトなど競合他社も、オープンAIとの関係を重視している。

AIモデル開発競争も熾烈だ。2月、米アンソロピックが発表した新型のAIモデルにより大手IT企業の競争力低下の懸念は高まった。

景気循環による資金調達リスクを最小限に抑え、不況期でも投資を継続できる余力を確保する。そのための戦略的な資金作りとして、SBGは早期のPayPay上場を重視したのだろう。

孫正義会長の冷静な相場観

今後、中長期的なAI関連分野の成長期待は高い。ただ、株価上昇や収益の増加が、いつまでも右肩上がりとは考えづらい。成長期待が高い分野であったとしても、世界経済の環境変化などによっては一時的に株価が下落したり、業績が悪化したりする。いつ、どの程度、株価が下落するかも予測は難しい。

重要なのは、株価が下げた時に、持ち分を増やす余力を高めることだ。

孫氏は、そうしたリスクを念頭に投資戦略を実行したようだ。昨年、SBGは、米通信大手Tモバイルの株式を売却し91.7億ドル（約1.4兆円）を調達した。10月、SBGはAIチップ分野で独走している、エヌビディアの株も全売却した。

今回、上場を機にPayPay株の持ち分の一部を売却した。出資先企業の中国配車大手ディディ・グローバルの株式売却も検討しているようだ。

SBG傘下のビジョンファンドは、人員の削減や新規投資の抑制を行ったようだ。コスト削減とリスク低減のためだ。

一連の取引から、SBGが現金（キャッシュポジション）を積み増していることは明確といえる。孫氏の目には、現在の株価は世界的にかなり割高と映っているのだろう。AIチップ市場で世界トップ、しかも業績が拡大しているエヌビディア株をすべて売却するのは考えにくい。

PayPayのIPOを含む、SBGの事業戦略を考えることは有用だ。

2月末にイラン戦争が勃発し、世界経済の先行き不透明感はさらに増した。物価の上昇と景気の減速が同時に進む、スタグフレーションの懸念も出ている。株式市場の不安定性も高まった。

SBGが何を売却し、何を買うか。

世界の株式市場やAI関連企業の成長性を考える重要な着眼点になりそうだ。

----

【さらに読む】〈イケアの大量閉店は中国から逃げ出す準備か…リスク大国を見限り始めた家具大手が狙う「次なるドル箱市場」〉もあわせてお読みください。

【さらに読む】中国と蜜月だったイケアがまさかの大量閉店…イケアの家具を買えなくなった「中国人の悲しい転落」