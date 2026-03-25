習近平が突然「ブチギレた理由」ついに明らかに…年初の人民解放軍トップ「大粛清の嵐」のウラ事情

1年に一度の国会にあたる全国人民代表大会（全人代）が、中国の北京で3月5日から12日まで開かれた。ここでは日本とはまるで違う「異様な光景」が広がる。

14億人の中国人を支配するのは、党員数が1億人を超える中国共産党。そして共産党を支配するのは、中央委員会中央政治局常務委員の7人だ。トップの総書記に君臨するのは、もちろん習近平。まさに「巨大な北朝鮮」、中国が独裁国家であることを思い知る瞬間だ――。

【前編記事】『「習近平の独裁体制」ここに完成…最新版《中国最高幹部の勢力図》はまるで巨大な北朝鮮』よりつづく。

人民解放軍で吹き荒れる「大粛清」の嵐

全人代の直前には、米トランプ政権がイランを攻撃するという事態が勃発した。

中国は過去13年にわたってイランの最大の貿易相手国となり、イラン経済を支えている。そんな「友好国」が危機に陥っている状態をどう見ているのか。前出の中国人がこう解説する。

「王毅外相が'21年にテヘランを訪問し、『25年間包括的協力プログラム』を締結するなど、関係性は深いです。イランには4000人もの中国人が居住していましたが、今回の空爆で何人も亡くなりました。

かといって、中国にはアメリカを強く非難できない事情があります。3月31日にトランプ大統領の訪中を控えているからで、訪中をドタキャンされることを恐れている。そのため、イラン攻撃については通り一辺の非難をするだけの状態です」

全人代では、約200万人が所属すると言われている人民解放軍の「動向」も、隠れた話題となった。

1月24日、中国国防部が制服組トップの張又侠党中央軍事委員会副主席と、事実上ナンバー2の劉振立中央軍事委連合参謀部参謀長が失脚したことを公表したのだ。これに世界で衝撃が走った。

'22年の党大会で、人民解放軍を統括する中央軍事委員会は、習主席をトップに、いずれも習主席が指名した6人によって始動した。ところが次々に汚職で失脚し、現在は習主席と政治将校（習近平強軍思想の啓蒙役）の張昇民副主席の二人だけになってしまった。

習近平の怒りを買った“ある出来事”

これは一体どういうことなのか。前出の人物が続ける。

「この党大会で習主席は、自分と幼なじみの張又侠副主席と、かつて福建省で勤務していた時代に誼となった苗華委員を中心とした二つのグループを率いて、軍部を統率しようとしました。

ところが両グループは不仲になってしまい、次々と相手グループの汚職が報告されるようになりました。しかも実態が調査されると、どの告発も事実だとわかったのです。

次々と摘発が行われていましたが、ついに制服組トップの張又侠が、『こんなに多くの幹部が摘発されると軍隊として機能しなくなる』と習主席に直訴しました。ただ、これが習主席の怒りを買い、張又侠も失脚してしまった」

今回の全人代を取材する限り、来年秋に開催される共産党大会で、習総書記が「異例の4期目」に突入するのは確実な情勢だ。

習近平、トランプ、プーチンと独裁者同士の覇権争いは当分続くだろう。世界の動乱が収まる気配はない。

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「週刊現代」2026年3月30日号より

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