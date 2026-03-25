【校閲クイズ】「これまでの悪行を会心した彼は、ボランティア活動を始めたそうだ」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

つぎの文章の誤りを見つけてください

「これまでの悪行を会心した彼は、ボランティア活動を始めたそうだ」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

文脈から考えると、ここでは「心を入れ替える」意の「改心」が正しい表記です。「会心」は「会心の出来」や「会心の笑み」のように、物事が思い通りにいって満足している状態を指します。

× 「これまでの悪行を会心した彼は、ボランティア活動を始めたそうだ」

〇 「これまでの悪行を改心した彼は、ボランティア活動を始めたそうだ」

【校閲クイズ】「慌てて試験勉強したところで、これまでの積み重ねがまったくないのたから、結果は多寡が知れている」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？