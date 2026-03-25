【日米首脳会談】高市首相のトランプへのハグ、「バディ」発言に隠された「したたかな戦略」…アメリカ在住者が驚いた「型破りの外交術」

日米首脳会談、アメリカであまり話題になっていない？

19日にホワイトハウスで行われた高市首相とトランプ大統領による日米首脳会談。

日本では連日トップニュースになっているそうだが、ここアメリカでは翌日のトップニュースにはならなかった。私が確認した主要メディアの範囲では、ニューヨークタイムズの一面に掲載されていたのはトランプ氏の写真と中東情勢に関する発言で、会談そのものは国際面での扱いだった。主要放送局やニュース系ポッドキャストでもトップ項目ではなかった。SNSで真珠湾攻撃の発言がパロディ扱いで拡散されていたが、総じて今回の日米首脳会談は、ほとんど話題になっていない印象だ。

だからと言って必ずしも軽視されているということではない。むしろ良いことの表れだと思う。

同盟国との会談はアメリカにとって重要だが、日米関係が安定しているがゆえに会談内容はサプライズを伴うものではなく、メディアにとっては「織り込み済み」の範囲にとどまった可能性がある。アメリカには中東情勢や国内政治など、優先度が高いニュースがほかに山積みだ。

トランプ大統領からすると、この首脳会談は御の字だったのではないだろうか。トランプ氏が一番避けたいのはアメリカの孤立だろう。しかし高市首相はトランプ大統領に会うなりハグし、夕食会でも「バディ」（Buddy＝親しい友人）であると表現して親密さをアピールしていた。アメリカにとって、日本が自衛隊を派遣できないことは想定内であり、日本の立場を直接伝えられつつも、「平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」と持ち上げられ、「日本はアメリカの味方」であることを世界に誇示できて満足だろう。その思いは「Unlike NATO（NATOとは違って）」という言葉に表れている。そのようなことから、私は今回の日米首脳会談は「成功」だと思う。

高市首相の「戦略的ハグ」

SNSなどでは、高市首相のハグについてさまざまな意見が上がっている。

日本にいるとわからないかもしれないが、アメリカでハグというのは家族や友人などごく親しい人との間でするものだ。アメリカ人だからといって至る所で相手との距離を縮めたりハグをしまくったりしているわけではない。特にビジネスの場では（関係性によってはハグが見られることもあるかもしれないが）一般的には「握手」が基本だ。同僚とハグをする時でも胸元は十分スペースを空ける。

今回の高市氏とトランプ氏の再会時の映像をチェックしてみたら、高市氏はハグにそれほど慣れていないのかもしくは興奮によるものなのか、筆者にはスムーズな動きには見えず、少し前のめりになっている様子が確認できた。トランプ氏に食い込もうとする姿勢を象徴するようなシーンだったと思う。さすがどっしりと構えるトランプ氏がそれに怯むことはなかったけれど、もし私だったら相手が前のめりにきたら少し後退するかもしれない。

高市首相は若い頃、米連邦議会の議員事務所でコングレッショナル・フェローとして働いていたため、アメリカに2年間滞在していたらしい。日本人は高市氏がアメリカの文化や習慣に慣れているのは当然と思うかもしれないが、私の経験から、また周りの人を見ても思うことだが、アメリカ（欧米）の文化や習慣を日本人が身につけるには少しコツが必要で、1年や3年などではなかなか体得できるものではないと思っている。それらは現地に長年住み人々と深く交流していく中で自然と身につくものだ。

ただこのハグも戦略的に行ったことは容易に想像できる。

「バディ」発言に込められた意味

昨年11月の記事〈高市総理の「英語」は下手なのか？アメリカ在住者から見た「本当の英語力」〉でも書いたが、高市首相の英語はネイティブスピーカーにとって少し聞き取りにくい部分はあるが、それでも「自信をもって堂々と話す姿勢」は好感が持てる。

再会時のハグを「関係の近さを印象づけるため、戦略的に行ったのでは？」という筆者の予想は、高市氏が夕食会で「自分たちは最強のバディ」と元気よく発言したのを聞いて確信に変わった。バディという言葉はインフォーマルな英語で、私の中でのイメージは男子大学生同士みたいなノリだ（もちろん年配者も使うけれど）。

少なくともビジネスや外交の場で多用する言葉ではないが、高市氏の場合は戦略的に「あえて使っている」のだろう。なんせトランプ大統領はフォーマルを嫌い個人的な忠誠心（Loyalty）を重視する人だ。安倍元首相が、堅苦しい「Mr. President」の代わりに「Donald」と呼んで距離を縮めたように、高市首相も大統領を何度も「Donald」と呼び、「Buddy」という言葉を使ってトランプ氏の土俵（カジュアルで親密）に食い込んでいった。よって戦略的にこのような言葉を選んだ可能性は高い（ちなみに、高市氏は「ドナルド」とカタカナ風に呼ぶが、英語では「ダーナルド」や「ダーノォ」のような音に近い）。

トランプ大統領にしたって普段から非常にカジュアルな言葉を使うタイプなので、高市首相も一般的な外交プロトコルを打ち破るIron Lady（鉄の女）的に見られているのではないだろうか。

日本ではハグをする文化もなければ英語も使われていないのはわかっていることだし、欧米の文化とは異なる中で、高市氏がこのように気合いを入れ、頑張っていると見てくれているのかもしれない。日米友好を保ちながら、これからも「高市カラー」をアメリカに見せつけてほしい。

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