ほぼ透けてる…ミンニ、アイドルらしからぬ“大胆衣装”にファン騒然「キワドい」「刺激強すぎる」

i-dleのミンニが、大胆なスタイリングでファンを魅了した。

ミンニは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ほぼ透けてる…ミンニ、アイドルらしからぬ“大胆衣装”

公開された写真には、ダークなステージ衣装を纏ったミンニの姿が収められている。胸元以外が透けたシースルーキャミソールが引き締まったボディラインを際立たせ、アイドルらしからぬ大胆な露出で見る者の視線を奪った。

さらに、顔の半分を覆うレースの目隠しが艶やかな唇を強調し、ミステリアスなオーラを醸し出している。

この投稿を見たファンからは「本当に女神」「最高！」「キワドい…」「刺激強すぎる」「全てが美しい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ミンニInstagram）

なお、ミンニが所属するi-dleは、3月21日にタイ・バンコクでワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN BANGKOK」を開催し、現地のファンと交流した。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。