「彼女にはしたくない」と判断されてしまう送別会での行動９パターン
職場の送別会に参加するとしても、自分に直接関係ない内容なら、特別な感慨が湧かないのが正直なところかもしれません。とはいえ、気乗りしないからといっていい加減な態度でのぞむと、顰蹙を買うおそれがあるので気をつけたほうがいいでしょう。そこで今回は20代から30代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『彼女にはしたくない』と判断されてしまう送別会での行動」をご紹介します。
【１】「で、誰がどこに飛ばされるの？」と無神経なことを言う
「事情も知らないで好き勝手言うのは、思いやりがなさすぎる！」（20代男性）というように、お酒の席とはいえ、発言にはくれぐれも気をつけたほうがよさそうです。当事者を不愉快にするばかりか、自分の評価にも致命的なキズを残してしまうのでご法度でしょう。
【２】酔ったフリで、イケメンの同僚にわざとらしくしなだれかかる
「足下フラフラなのに、ちゃんと狙いを定めてるところがあざとい！」（20代男性）というように、醜態をさらすと、同僚としては黙認されても、女性としての株は下がってしまいそうです。気になる相手がいるとしても、腕に触れるくらいでやめておきましょう。
【３】「あの会費でこの料理はない！」と幹事の仕事に文句をつける
「いくら幹事が後輩でも言い方があるだろ！と、近くにいた自分までムッとしてしまった」（20代男性）というように、幹事への「お小言」も慎んだほうが賢明でしょう。逆に「大変だったでしょう」などとねぎらうと、周りからの好感度もアップしそうです。
【４】飲み始めると歯止めが利かなくなり、早い段階で泥酔する
「弱いのにノリで飲んじゃう子とか、彼女にしたら面倒くさいでしょうね…」（20代男性）というように、うっかり飲みすぎると、「個人的には関わりたくない」と敬遠されそうです。お酒に飲まれやすい人は、あらかじめ対策を練っておいたほうが安全かもしれません。
【５】送別の挨拶もろくに聞かず、女子トークに夢中になる
「一応会社の行事なんだから、騒ぐのは非常識だろ！と思う」（30代男性）というように、気の合う同僚と女子会さながらに盛り上がるのもまずいでしょう。たまたま目立ってしまったのだとしても、あとで印象を回復するのは難しいので、やはり騒ぎすぎは厳禁のようです。
【６】「今日って何時まで？」としきりに終わる時刻を気にする
「『早く終わんないかなあ』っていかにも退屈そうな顔をしてて、子どもかよ…と呆れてしまった」（30代男性）というように、あからさまに帰りたそうな姿を見せるのも、大人気ないかもしれません。普段交流のない部署の男性に話し掛けるなど、楽しみを見つけると時間が早く過ぎそうです。
【７】同僚との交流を避けるように、会場の隅でスマホをいじる
「デート中でも平気でスマホチェックするタイプだな？と勘ぐってしまう」（20代男性）というように、手持ち無沙汰でも、自分の世界に閉じこもるのは控えたほうがよさそうです。近くの会話に耳を傾ける素振りをするだけでも、談笑しているように見えるでしょう。
【８】主役に声を掛けることもなく、飲み食いに夢中になる
「『会費の元を取らなきゃ！』とがっつく姿にドン引きした…」（20代男性）というように、特にやることもないし…と食欲を全開にすると、下品な印象を与えてしまうようです。食事のペースを周りに合わせると、悪目立ちせずに済むでしょう。
【９】「話したこともないのに送別会なんて…」といやいや参加する
「そういうタイプの子と付き合うと、しょっちゅう愚痴とか言われてストレス溜まりそう」（20代男性）というように、不機嫌な顔で出席すると、「つまらなそうな子」だと思われるかもしれません。内心まったく楽しくなくても、表面上は愛想よく振る舞っておくのが吉でしょう。
退屈だからといって傍若無人に振る舞うと、自分が損をしてしまいそうです。「これも仕事のうち」だと思えば、そつなくこなせるのではないでしょうか。（安藤美穂）
「事情も知らないで好き勝手言うのは、思いやりがなさすぎる！」（20代男性）というように、お酒の席とはいえ、発言にはくれぐれも気をつけたほうがよさそうです。当事者を不愉快にするばかりか、自分の評価にも致命的なキズを残してしまうのでご法度でしょう。
【２】酔ったフリで、イケメンの同僚にわざとらしくしなだれかかる
「足下フラフラなのに、ちゃんと狙いを定めてるところがあざとい！」（20代男性）というように、醜態をさらすと、同僚としては黙認されても、女性としての株は下がってしまいそうです。気になる相手がいるとしても、腕に触れるくらいでやめておきましょう。
【３】「あの会費でこの料理はない！」と幹事の仕事に文句をつける
「いくら幹事が後輩でも言い方があるだろ！と、近くにいた自分までムッとしてしまった」（20代男性）というように、幹事への「お小言」も慎んだほうが賢明でしょう。逆に「大変だったでしょう」などとねぎらうと、周りからの好感度もアップしそうです。
【４】飲み始めると歯止めが利かなくなり、早い段階で泥酔する
「弱いのにノリで飲んじゃう子とか、彼女にしたら面倒くさいでしょうね…」（20代男性）というように、うっかり飲みすぎると、「個人的には関わりたくない」と敬遠されそうです。お酒に飲まれやすい人は、あらかじめ対策を練っておいたほうが安全かもしれません。
【５】送別の挨拶もろくに聞かず、女子トークに夢中になる
「一応会社の行事なんだから、騒ぐのは非常識だろ！と思う」（30代男性）というように、気の合う同僚と女子会さながらに盛り上がるのもまずいでしょう。たまたま目立ってしまったのだとしても、あとで印象を回復するのは難しいので、やはり騒ぎすぎは厳禁のようです。
【６】「今日って何時まで？」としきりに終わる時刻を気にする
「『早く終わんないかなあ』っていかにも退屈そうな顔をしてて、子どもかよ…と呆れてしまった」（30代男性）というように、あからさまに帰りたそうな姿を見せるのも、大人気ないかもしれません。普段交流のない部署の男性に話し掛けるなど、楽しみを見つけると時間が早く過ぎそうです。
【７】同僚との交流を避けるように、会場の隅でスマホをいじる
「デート中でも平気でスマホチェックするタイプだな？と勘ぐってしまう」（20代男性）というように、手持ち無沙汰でも、自分の世界に閉じこもるのは控えたほうがよさそうです。近くの会話に耳を傾ける素振りをするだけでも、談笑しているように見えるでしょう。
【８】主役に声を掛けることもなく、飲み食いに夢中になる
「『会費の元を取らなきゃ！』とがっつく姿にドン引きした…」（20代男性）というように、特にやることもないし…と食欲を全開にすると、下品な印象を与えてしまうようです。食事のペースを周りに合わせると、悪目立ちせずに済むでしょう。
【９】「話したこともないのに送別会なんて…」といやいや参加する
「そういうタイプの子と付き合うと、しょっちゅう愚痴とか言われてストレス溜まりそう」（20代男性）というように、不機嫌な顔で出席すると、「つまらなそうな子」だと思われるかもしれません。内心まったく楽しくなくても、表面上は愛想よく振る舞っておくのが吉でしょう。
退屈だからといって傍若無人に振る舞うと、自分が損をしてしまいそうです。「これも仕事のうち」だと思えば、そつなくこなせるのではないでしょうか。（安藤美穂）