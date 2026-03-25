【マンガ】側溝の蓋にトラウマができた白柴…！回避行動で見せた「まさかの行動」

『白柴生活〜ときどきカメ〜』

2021年のある日、某ペットショップでボク（漫画家・奈良裕己）と妻と娘は、白柴の子犬・咲（サク）にひとめぼれしました。ひとめぼれだけで飼うのは無責任だと思い、考え直そうとしたはずだったのですがーー。この日から、白柴生活が始まったのです。

今回は、「グレーチング（溝蓋）」に関するお話です。

ミニコラム「トラウマ克服！」

散歩中にいきなり欽ちゃん走り（横走り）をした時は驚いた。

「咲の新たな特技か!?」と興奮したものだが、後で調べてみたら欽ちゃん走りをするわんこは結構多いようだった。

グレーチングは、咲にとってある種の「トラウマ」なのだろうか。

生まれたばかりの頃によくわからない土地を歩かされ、いきなり自分の体の数倍もある大きな底なしの穴の蓋に足がはまったら……ボクでもトラウマになるだろう。

かわいそうなことをしてしまったので、抱っこくらいいくらでもする覚悟だったんだけどな。ボクのそんな気持ちを知ってか知らずか、咲はしっかりと自分で克服してしまったのだ。「欽ちゃん走り」という方法で。

ちょっとだけ寂しい気もするけど、咲の欽ちゃん走りはめちゃくちゃかわいいので、それはそれでよしとしますか。

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