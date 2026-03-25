「低価格路線」をやめたマクドナルド…相次ぐ値上げも過去最高の業績を達成できたワケ

着実に商品価格が上昇していくマクドナルド

日本マクドナルドは2月24日、商品の約6割について10円〜50円の値上げを発表。

看板商品のビッグマックは480円（税込、以下同）から500円へ、フライドポテトも全サイズで20円の値上げとなった。背景には、原材料費やエネルギー価格、人件費の高騰があるとされる。

もっとも、今回の値上げは単発の動きではない。マクドナルドはここ数年、価格改定を繰り返してきた。

昨年3月12日には単品商品を中心に10円〜30円の価格改定が行われている。ハンバーガーは170円から190円、マックフライポテト（S）は190円から200円に値上げされるなど、数々の商品の価格が上昇したのだ。

2024年1月24日にも、全体の約3分の1にあたる品目を10円〜30円値上げしており、例えばビッグマックは450円から480円、てりやきマックバーガーは370円から400円に改定されていたのである。

さらにさかのぼれば、2023年1月16日にも約8割の品目を対象に10円〜50円の価格改定が行われている。バーガー類やバリューセット、ひるまック、ドリンク類は10円〜50円の値上げとなり、チキンマックナゲット15ピースは120円、ポテナゲ特大は150円引き上げられていた。

つまり日本マクドナルドは近年、毎年値上げを実施しており、着実に商品価格は上昇しているのだ。

こうした動きに対しSNSなどでは「さすがに高くなりすぎた」、「もうバーガーキングに行く」といった声も見られる。一部では「マクドナルドは殿様商売ではないか」といった批判も散見されるようになった。

これらの値上げは本当に“殿様商売”と言えるものなのか。それとも、物価上昇が続く現在においては合理的な経営判断なのか。経営戦略コンサルタントの鈴木貴博氏に解説していただいた。（以下「」内は鈴木氏のコメント）

好業績のなかでも値上げする理由

公式サイトのIR情報によると、日本マクドナルドは2025年12月期の連結決算で、売上高約4166億円、純利益約339億円と、売上高・純利益ともに過去最高を更新したそうだ。

ちなみに帝国データバンクによると、2025年度（2025年4月〜2026年3月期決算）のハンバーガー店市場は1兆300億円前後となる見通しで、2年連続で1兆円超えとなり、過去最高を更新することになるという。好調なハンバーガー店市場において約4割をマクドナルドが担っているということになるため、業界内の絶対王者であることは間違いない。

いずれにしてもマクドナルドは好業績であるにもかかわらず値上げを続けており、そんな同社の姿勢に違和感を覚える消費者は少なくないが……。

「まず前提として、原材料費や人件費などのコストが年々上がり続けているのは紛れもない事実です。マクドナルドに限らず、企業としてはこれをすべて内部努力で吸収するのか、それとも価格に反映させるのかという判断を迫られます。

現在のマクドナルドは、コスト増の一部を価格に転嫁することで、利益と経営の安定性を維持する道を選んでいると考えられ、結果として消費者よりも株主を意識した経営に近い形になっていると言えるでしょう。

一方で、企業努力が行われていないわけではありません。マクドナルドはセルフオーダー端末やモバイルオーダーなどDX投資を進め、店舗オペレーションの効率化に取り組んできました。利便性の向上という形で消費者に還元している側面もあり、クルーの負担軽減なども含めて、効率化は着実に進められているのです」

“低価格路線”からはとっくに脱却

マクドナルドの度重なる小刻みな値上げは、外食業界のなかでどのように受け止められているのだろうか。鈴木氏はその一連の動きを「特別なものではない」と分析する。

「マクドナルドのように、状況に応じて少しずつ価格を調整していくやり方は珍しいものではありません。例えば牛丼チェーンの松屋なども同様の手法を取っています。急激に値段を上げるよりも、段階的に見直していくほうが、消費者への影響を抑えながら経営を続けられるという意味では合理的な対応です」

とはいえ、かつてマクドナルドは“100円マック”に象徴される低価格路線のイメージが強かったが、現在の価格戦略は当時と大きく異なっている。

この変化について鈴木氏は、日本マクドナルドの歩みを踏まえながらこう説明する。

「創業期から1990年代にかけては、とにかく店舗数を増やし、市場を広げるフェーズでした。価格を抑えることで顧客を獲得し、シェアを伸ばしていった時代です。

しかし2000年代半ば以降は、単に安さで勝負するのではなく、きちんと利益を確保するビジネスモデルへと舵を切っていきました。“100円マック”の印象は強いですが、実際にはかなり前から戦略は転換されているのです」

要するに現在のマクドナルドはかつてのような低価格チェーンではなく、ブランド力や利便性を背景に、価格をコントロールできる“マーケットリーダー”へと変化してきたということのようだ。近年の一連の値上げも、そうした長年の戦略の延長線上にある動きと見ることができるのだろう。

“殿様商売”は悪いことではない

SNSなどでは、「殿様商売ではないか」といった批判も見られる。だが、そういった声を必ずしもネガティブに捉える必要はないとのこと。

「“殿様商売”という言葉は批判的に使われがちですが、マーケットリーダーが価格を主導すること自体は、経営戦略として合理的です。企業は慈善団体ではありませんので、利益を確保しながら事業を継続していく必要がありますからね。

マクドナルドは国内のハンバーガーチェーンのなかでも圧倒的な規模を誇っています。だからこそ、コスト上昇を価格に反映させながら利益を確保することができる。いわば“殿様商売”を成立させられる立場にあるということです。つまり、“殿様商売”とは単なる強気な価格設定ではなく、それを成立させるだけの競争優位を持っていることの裏返しとも言えるでしょう」

記事後編は【「バーガーキングのほうが安い」マクドナルド相次ぐ値上げも「客離れ」が起きない理由】から。

【つづきを読む】「バーガーキングのほうが安い」マクドナルド相次ぐ値上げも「客離れ」が起きない理由