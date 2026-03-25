中国人転売ヤー「ポケモンカード」と「地下銀行」でマネロンの実態…驚愕のスキーム

買ってすぐに売る彼らの目的は？

キャラクターグッズやブランド品を日本で買い漁り、自国に持ち帰って売却し利鞘を得る……これが在日中国人の転売ビジネスの典型だった。しかし最近、このパターンに当てはまらない転売行動を見せる中国人が出現している。

「1000万円分ほどカードを爆買いしたかと思えば、数日後にまた戻ってきて、買ったカードを売る人が増えています。彼らが使用するのは、中国の『銀聯カード』や支払い上限のないプラチナクレジットカード。『ニセモノにすり替えているんじゃないか』と疑ったこともありましたが、そうではなく、買ったものをそのまま売るんです。うちだけじゃなく、他の店からも同様の話を聞いています」

そう話すのは、東京・秋葉原のトレーディングカードショップの店員だ。中国人が売買を繰り返しているのは、昨今大人気のポケモンカード（以下、ポケカ）だという。

「彼らが売り買いするのは『PSA10』（鑑定機関PSAによる最高評価のカード）のなかでも、100万円以上するレアな高額カードです。価格が安定していることが特徴ですが、同じ店で売買すれば、買値と売値の差額で5％は確実に損する。何を目的にそんなことを繰り返しているのか……」（同前）

世界的にファンの多いポケカは、これまでも中国人転売ヤーの商材となってきた。しかし自国に持ち帰るでもなく、原価割れもいとわず短期間で売却するのは明らかに不自然だ。本誌が彼らの謎の行動を解き明かすべく取材を進めると、ポケカが中国人富裕層の「マネロンシステム」として利用されている実態が浮かび上がってきた―。

中国政府は自国民に対し、海外への資産移転を厳しく規制している。外貨購入は年間5万米ドル（約800万円）、現金の持ち出しは出国1回につき2万元（約46万円）までとされ、銀聯カードを用いた海外ATMでの引き出しも年間10万元が上限だ。違反した場合には罰金や禁錮刑、私財没収の可能性もある。

にもかかわらず、中国政府は自国民の資産逃避を防ぎきれてはいない。ウォール・ストリート・ジャーナルによれば、'23年6月から翌年6月までの1年間で、2540億ドルが中国から海外に流出。また日本では、中国人富裕層による現金でのタワマン購入も盛んに報じられている。

中国人の資産逃避を可能にする「地下銀行」

中国から海外への資金持ち出しを可能にしてきたのが、「地下銀行」の存在だ。地下銀行の運営に関わる在日中国人のA氏が言う。

「名前はたいそうだけど、地下銀行の仕組みは単純だ。中国から日本へ1億円相当の資金を移転したい顧客がいた場合、その資金を中国国内で受け取り、日本でプールしてある資金から1億円を顧客に手渡すだけだ。

縄張りはあるけど、地下銀行業者は世界各国にあって、さまざまな国にカネはプールされている。この方法であれば、資金は物理的に国境を越えないため、金融当局に感知されることはない」

だがA氏によると、中国人の資産逃避を支えてきた地下銀行も、近年は構造的問題を抱えているという。

「資金の流れが一方向に偏ると、もう片方の国のプール金が枯渇してしまう。それを防ぐため、地下銀行は同業他社とも連携して多国間での資金の往来を活発にし、プール金の偏りが生じない仕組みになっていた。

10年ほど前は、スナックやエステ店を経営する在日中国人からの仕送りなど、日本から中国への送金需要もあってバランスが取れていた。しかし最近は、中国から海外へ向かう資金逃避が圧倒的。中国側に資金が溜まる一方だ」

【後編を読む】中国人転売ヤー「ポケカでマネロン」のカラクリと台東区４億円強奪事件の「深層」

「週刊現代」2026年3月30日号より

【つづきを読む】中国人転売ヤー「ポケカでマネロン」のカラクリと台東区４億円現金強奪事件の「深層」