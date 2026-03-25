日本船舶振興会（現・日本財団）会長や右翼団体総裁を務め、"政財界の黒幕"と呼ばれた笹川良一氏を父親に持つ、元自民党衆院議員の笹川堯氏（90）。卒寿を迎えた彼が自叙伝『昭和・平成 怪物秘録』（青志社）を上梓した。父親の影響もあり、若かりし頃から魑魅魍魎を相手にしてきた笹川氏が、戦後政界の光と闇を明かした。（文中一部敬称略）【第1回】

【写真】政財界に絶大な影響力を持った笹川堯氏の父・良一氏

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戦前、戦中、戦後──。3つの時代を当事者として幅広く、かつ深く語れる証人は、いまや私くらいかもしれないね。私は昭和10年（1935年）、政財界から裏社会にまで影響力を持ち"黒幕"と呼ばれた笹川良一の次男として生まれました。経済人、政治家として高度経済成長からバブル期、その後の失われた30年まで全ての時代に内側から関与し、各界の大物たちとも交流しました。

今回、90年の生涯を凝縮した一冊として、自叙伝『昭和・平成 怪物秘録』を上梓したのは、自分が見聞きしてきた戦後政界の真実を明かしておこうと思ったからです。

政界の大物たちが身近な存在となったのは、高校1年生の頃から。まだ15歳だったけど、親父のお茶くみをしていてね。当時の自由党で最大派閥を率いた広川弘禅さんなど色んな人が出入りしていた。

18歳で免許を取ってすぐ親父を乗せて湯河原の町野武馬さんの家に初めて行ったんです。元陸軍大佐の町野さんは中国軍閥の大物だった張作霖の顧問で、当時総理だった吉田茂さんの指南役でもあった。町野さんには可愛がってもらったね。

親父の専属運転手になって1年ちょっとで、私はさっそく経営者になったんだ。ボートの製造会社、群馬県の桐生競艇の施設会社など色んなことをやったよ。養毛剤の会社を手がけたこともある。顧客のなかには中曽根康弘さんと鳩山威一郎さんもいた。中曽根さんは「髪の毛が揃っているうちに総理になりたい」なんて言ってたけど、叶わなかったね（笑い）。

そんな自分が群馬県から無所属で初出馬して政界に挑戦したのは、昭和47年（1972年）の衆院選。翌年に結核を患って、一度は政治家の道を断念しました。でも数年後、小金井カントリー倶楽部のゴルフ練習場で田中角栄さんに会ったんだ。

角さんからは「体調が戻ったら、またやってみろ。そのときは田中派から出ろよ」と激励されてね。当時は「マル金（金持ち）同士が一緒になったら、また落選する」と断わりましたよ。金権選挙と思われかねないからね。そしたら角さんはゲラゲラ笑って「いっぺん遊びにおいでよ」って。それから目白に行き始め、泊まりがけでゴルフも一緒にやるようになった。角さんと出会ってから、私の人生はガラリと変わりましたよ。

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※週刊ポスト2026年4月3日号