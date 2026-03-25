◆オープン戦 ヤンキース８―３カブス（２４日・米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）

一昨年のサイ・ヤング賞投手ながら昨年、右肘のトミー・ジョン手術を受けたヤンキースのゲリット・コール投手（３５）が敵地のカブスとのオープン戦に先発。まだリハビリ登板の途中として、１回２／３を投げブレグマンにソロ本塁打を浴びた１安打１失点で交代した。

２６球投げ直球の平均球速は９６・３マイル（約１６６キロ）、最速は９８マイル（約１５８キロ）まで戻ってきた。変化球にはナックルカーブ、スライダー、チェンジアップなどを投げ１７球がストライクだった。コールは「良い（ボールの）軌道、良いコースに決められ」、全体的に見てかなり良い一日だった」と話した。

約１年前にトミー・ジョン手術を受けたばかりもあって、米情報ネットのジャージー・コムによるとブーン監督は「今のところ、コールの復帰時期は５月中旬か６月頃。今後数週間の状況を見ながら、本格的な調整を始める時期を決める」としている。コールがヤンキースの先発ローテーションに加わるまでにはまだ数週間かかりそうだ。