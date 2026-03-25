中国人富裕層が「日本の超一流病院」に殺到するカラクリ…1年に4000人の外国籍患者を受け入れる医療法人も

1泊10万円超のホテルに泊まって

'25年3月上旬、成田空港。

とある中国人経営者・A氏（60代）は、通訳を務める女性秘書と医療関係者を連れて、北京を発ち日本に降り立った。地元の病院で切除が必要な初期の胃がんと診断され、日本の病院を頼ることにしたのだ。

空港から1泊10万円以上の高級ホテル（シャングリ・ラ東京やマンダリンオリエンタル東京など）までは、中国人の業者がアテンドする。

翌朝、A氏は日本人医療コンサルタントの手配したクルマで慶應義塾大学病院へ向かった。一般の患者のように受付に立ち寄ったり、診察券を出したりはしない。応接間にただちに通され、医師の診察を受ける。

この日は検査が行われたのみ。料金は日本人の自由診療価格の3倍だ。その後、一度北京に戻ったA氏には、慶應病院から正式に手術の案内が送られてきた。

先のコンサルタントの手配によって、医療滞在ビザを取得したA氏は、今度は家族を伴って再来日した。家族もまた一流ホテルに泊まり、A氏が入院している間、毎日のように病院に通う。

観光をしたり、買い物をしたりするわけではない。日本にはすでに何度も訪れては「爆買い」しており、その必要はないからだ。

入院から数日後、胃がんの摘出手術は見事に成功。来日から2週間も経たずに退院すると、ホテルまでハイヤーで送り届けられ、A氏は北京へと帰っていった―。

手術費・滞在費あわせて安くて1000万円から

近年、世界的にトップレベルにある医療を受けたいと、外国人が日本に殺到している。超一流病院をはじめ、全国各地の病院が外国人のために検診や治療を提供する、医療ツーリズム（医療観光）の人気が高まっているためだ。

医療滞在ビザ発給の割合で見ると、医療ツーリズムで来日する人の国籍は、中国が半数以上、ベトナムが約4割を占めている（'24年）。利用する割合が最も高い中国人は一体どんなサービスを受けているのか―その一端を覗いてみよう。

実際に、冒頭の中国人富裕層・A氏の「医療ツーリズム」に携わった、医療コンサルタントの新隆文氏が語る。

「胃がんは日本人医師が最も得意とする分野の一つです。外科手術の精緻さは世界的に高いレベルなので、中国人富裕層の多数が、がん手術を受けに来ています。私が個人的に請け負う場合は、手術費・滞在費すべて含めて、安くても1000万円くらいから。その場合、仲介業者に300万円、病院側に300万円ほど支払います。完全紹介制で年間3〜4件ほど、日本の医療技術の価値がわかっている方の依頼しか受けないようにしています」

新氏が日本の医療を受けたいという中国人富裕層の要望を受けて動き出すのは、少なくとも1ヵ月以上前からやり取りを重ね、医療カルテを提供された後のこと。正確なカルテを事前にもらっておかないと、いざ日本に来てから「もはや手遅れ」あるいは「手術の必要がない」と医師に告げられたとき、「わざわざ日本に来たのに！」と、患者側と揉めるからだ。

1年に4000人の外国人患者を受け入れ

手術をするにあたり、新氏は順天堂、聖路加、慶應などの「病院ブランド」を求める中国人に対し、その分野で腕が確かな執刀医候補を3人提示するという。

「3名の候補者を挙げるのは患者との相性があるからです。各先生のところに直接伺い、『こんな中国人がん患者がいるんだけれど、診てもらえないか』と頼みます。先生が『診られるよ』と言ったところで初めて、患者に先生を紹介する。出身大学や所属学会などにとらわれず、日本全国、津々浦々の名医を紹介するサービスを提供している日本人は、私を含めて数名しかいないと思います」

そう語る新氏によると、現在の日本の医療ツーリズムのほとんどは、人間ドックなどの検診だという。

「整形外科で骨の手術をするだけで来日しても、入院中に他の患者と一緒に美味しくない食事を食べさせられる。特別なサービスができない病院には、本当のお金持ちは来ません。一部の医療法人が上手く受け入れているという話は聞きますが、まだ基本は検診ですよ」

医療ツーリズムに力を入れている医療法人の一つが、名古屋市を中心に東海・関東で病院や介護施設を運営する偕行会グループだ。

1年に約4000名ほどの外国籍患者を受け入れており、訪日・来院する患者の3割ほどが中国人。最近では台湾やインドネシア、欧米からの問い合わせも多いという。

【後編を読む】中国人富裕層が日本の高級医療を「爆買い」へ…知られざる「医療ツーリズム」の実態

「週刊現代」2026年3月30日号より

【つづきを読む】日本の医療を中国人富裕層が「爆買い」へ…知られざる「医療ツーリズム」の実態