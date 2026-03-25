朝ドラ『ばけばけ』の設計図。「この世はうらめしい。けど、すばらしい」最後まで笑い、「愛しさとうらめしさ」が共存した

朝8時、ゆったりとしたギターの音色とともに画面に広がるのは、夫婦の写真だ。畳に腰を下ろして顔を見合わせる笑顔、庭先で陽を浴びながら寄り添う姿、橋の上で和傘をさして並ぶ後ろ姿--。写真家・川島小鳥が自然光の中で切り取った、松江の没落士族の娘・松野トキ（郄石あかり）と外国人教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の何気ない日常が、スライドショーのように静かに流れていく。視聴者はまた今日もため息をつく。

NHKの連続テレビ小説第113作『ばけばけ』（2025年9月29日放送開始、全25週125回）は、小泉セツとその夫で作家の小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにした夫婦の物語だ。脚本はふじきみつ彦氏、音楽は牛尾憲輔氏。制作統括を橋爪國臣氏が務めている。

東京に移り住み、ヘブンはついに『怪談』を完成させた。「私が読めるものを」とトキの発案と協力で生まれた『怪談』。しかし、喜びもつかの間に、作品が完成して間もなく、ヘブンはこの世を去ってしまう。史実としても八雲がセツを残し、早く旅立ってしまうことはわかっていたものの3月24日に放映された第122回のトキとヘブンが夕日を見ながら語らう場面は、あまりに静かであっけなく、うらめしくもあった。突然のことで泣くこともできないトキに「取り乱した？」と問いかけるサワのやさしさに朝から号泣した人も多かったに違いない。

そんな最終盤を迎えた今、『ばけばけ』の朝ドラとしての新しい試みや、SNSでも話題になった現代にも通じる共感が生まれた秘密などについて、橋爪氏に話を聞いた。

意図せずシンクロした明治初期と現代

振り返ってみると、『ばけばけ』は従来の「朝ドラ」のイメージを覆すものが多かった。しかも、静かに“なにげなく”行われた。特別な出来事や事件に重きを置かず、なにげない日常を描いた。何よりも笑いが多い。それでいて全編に「うらめしさ」が漂っている--視聴者が口々にそう語る。

橋爪氏は当初から「当時の時代性（明治初期）を現代の目から断ずることはしない」というスタンスを公言していた。ところが蓋を開けてみると、「SNSの誹謗中傷」「ケア労働の搾取」「正規・非正規の賃金格差」「ライフステージの変化による女性の友情の亀裂」「外国人差別」と、明治を舞台にしながら現代の問題とシンクロする部分が次々と浮かび上がってきた。「現代の目から断ずることはしない」ということは狙ったわけではないのに、これほど社会派のメッセージも見えてきたのはなぜなのだろうか。

「『社会派朝ドラ』という意識はないです。伝えたいテーマはありますが、それを表には出したくない。ドラマを観た人が無意識に気がつくかもしれない……そんな形で感性に訴えかける作品になれたらいいと。ドラマとして楽しんでもらえれば、テーマは伝わらなくてもいいとも思っています」

そう橋爪氏は語るが、「現代との重なり」の深さには際立つものがあった。

まず、第14週の「ケア労働」をめぐる描写だ。ヘブンとトキが「雇い主と女中」から「夫婦」へと変わる際、これまで毎月20円（現在の価値で約70〜80万円相当）という破格の給金を受け取れていたトキが、妻になった途端に同じ家事労働をしていても「無償」になる。トキは母・フミ（池脇千鶴）にさりげなく聞く。「母上は父上からお金もらったことある？」と。「そんな夫婦どこにもないだがね」と笑われ、ますますヘブンとの結婚を言い出せなくなる。

この場面について、SNSでは2016年に社会現象ともなったドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）で提起された「好きの搾取」を想い出したという声も多かった。「夫婦というものは、愛情があるのだから無償で当然」という家事労働に対する構造を、『ばけばけ』では明治の松江から問い直したのだ。

無自覚に静かに浸透する排斥主義の空気

また、今の時代に再び加速している観がある「排外主義」の問題も、このドラマは描き続けた。

まず、ヘブン自身の過去として、第11週でアメリカ時代の回想が描かれた。黒人にルーツを持つ女性マーサとの結婚が「バレた」ことで新聞社をクビになったヘブン。当時のアメリカでは州法で異人種間の結婚が禁じられていた。ヘブン自身もアメリカでは移民であり、ハンディを持つマイノリティである。しかし、黒人側から見れば白人であり、踏み込みすぎれば、愛情は有害な行為、周囲の差別を煽る事柄になってしまう時代でもあった。

愛情だけでは乗り切れない差別や偏見を目の当たりにし、愛する人を守ることができなかった苦い想い出を秘め、ヘブンが流れ着いたのが日本の松江だった。ところが、松江では一転、「日本人より日本人らしい異人」ともてはやされた。しかし、どんな場所であっても世間の空気は移ろいやすい。

最近描かれた場面でいえば、第23週では、トキとヘブンの息子・勘太の誕生をきっかけに印税などの財産を残すことを考え、ヘブンは日本への帰化を決意するが、国籍をめぐる問題は複雑で簡単ではないことが正面から描かれる。外国籍の人が日本人になることは今の時代も難しく、正式に結婚していても在留許可書を決められた期間ごと提出しなければならず、永住権を取得するまでにもかなりの時間を必要とする。

明治時代に外国人が日本で生きること、外国人の妻として生きることの重圧は、異文化・異民族との共生を巡る現代の問いと地続きだ。ヘブンへの好意的な眼差しが、やがて排除の視線に変わるかもしれない予感が、ドラマの通奏低音として流れている。

特に話題を集めたのは、第18週「マツエ、スバラシ。」で描かれたトキが新聞記事をきっかけに「ラシャメン」として誹謗中傷にあうくだりだ。ラシャメンとは、幕末から明治時代に使われた蔑称で、外国人男性の妾、愛人という意味を持つ。この騒動には、明確な悪役はいない。騒動の発端となった新聞記者の梶谷もまた、悪意があったわけではなく、「自分が同じ立場だったら、似たことをしてしまうかもしれない」という後ろめたさを観る者に抱かせる。空気と多数派が人を追い詰める。SNSでちょっとしたことから誹謗中傷が蔓延する現代であればなおさら、身に染みる話である。

そして、差別は「過去のアメリカの話」ではなく、日本社会の現在にも地続きであることをドラマは示す。トキのモデルである小泉セツさんが「松江を出たい」と言っていたことについて橋爪氏はこう語る。

「セツさんが松江を出たがっていたようだということは伝わっています。セツさんが松江を出たいと思った真意は記載が残っていないのでわかりませんが、直接言葉にはされなくても、異国人の夫を持つ女性への眼差し、そういうプレッシャーを受けたりすることもきっとあっただろう、という解釈を私たちはして、ドラマのストーリーに取り込みました」

人の心は簡単に、一件落着しない

さらにこのドラマが表層的ではない凄みを見せたのは、ラシャメン騒動が一件「落着」した後だった。知事の”食い逃げ”疑惑という、意図せぬファインプレー（？）によって世間の興味の関心が次に移り、誰もがトキとヘブンのことを忘れたかに見えた。しかし、これで「めでたしめでたし」にはならなかった。

その後も、トキにはPTSD（心的外傷後ストレス障害）を思わせる症状が残り続ける。ショールで顔を隠さなければ外に出られない……。傷つけた側の当事者の中ではもう終わったことでも、傷ついた側が負う心の傷は静かに深くずっと続く。そうした不可逆性を、朝ドラがこれほど正面から描いたことはあっただろうか。

「謝って、できごとが終わっただけでは人の心は本当には救われないと思います。だからこそ直接的に誹謗中傷を受ける部分をドラマの盛り上がりとして描いていないし、そもそも盛り上がりの素材として使うような作りにはしませんでした。人の心にちゃんと向き合ったり、思いやりを持ったりしないと、気づかないところで深く心を痛めることがある……。それは、時代が違えど、人間として普通なことだと思います」

このドラマにおける「うらめしさ」は、憎しみや怒りの形をとらない。嫌いになれたら楽なのに、嫌いになれない、だから苦しい――その感情の在り処こそが、この作品を貫く一本の筋だ。

傷つけた者たちも、苦しい思いをたくさんした松江のことも、嫌いになれないトキ。その「うらめしさ」は、吉沢亮氏演じる錦織友一にも宿っている。「大盤石」と呼ばれ、松江随一の秀才として知られ、真面目で努力家なのに、本番で力が発揮できず、試験に失敗、帝大卒業の資格も英語教師の資格も得られなかった。肩書や足跡だけ見ると、正式な英語教師でもなく帝大出身でもない。周りの人たちからは、校長の座にあと一歩のところまで近づいた、エリートな人間に見えても、本人の中には積み重なった不遇がある。「錦織のうらめしさみたいなものが、吉沢さんに驚くほどぴったり合いました」と橋爪氏は言う。

また、トキの親友・野津サワ（円井わん）は、病気の母を抱えながら正規の教員資格を目指して試験勉強に励む。その姿は、現代の女性たちの正規・非正規の賃金格差にも通じるものがあった。

橋爪氏は「意図して、現代を批判するために書こうと思ったわけではなく、明治の史実を誠実に調べると、当時の賃金には格差があっただけ」と言うが、その部分を描いたことで、明治初頭の苦しみは今も地続きだと実感した人も多かった。

2025年11月2日に開催された『BK感謝祭 ばけばけトークショー』によると、橋爪氏と松江歴史館主任学芸員・新庄正典氏が「サワの参考にした」と明言した実在の人物は2人いる。ひとりは1888年（明治21年）に雑賀小学校初の女性教員となった渡部トミさん、もうひとりは松江女子師範学校を卒業後に松江で小学校教員となり、後に上京して今も東京・赤坂に続く山脇学園を設立した山脇房子さんだという。どちらも士族の家に生まれながら明治維新で生活に困窮し、教育という道を志し自力で切り拓いた女性たちである。男性の教員と同じ教壇に立ちながら正規になれない「代用教員」として低賃金で働き続けるサワの理不尽さは、今なお公立学校で常態化している非正規教員問題と重なる。

「うらめしいけど〜」に込めた思い

登場人物の造形にも、うらめしいけど憎めない、という姿勢が貫かれている。母・フミ（池脇千鶴）の描き方がその象徴だ。今までの朝ドラといえば、「ダメな夫の隣に立つ妻はしっかり者で何でもお見通し」が定型だったがこのドラマはあえて外した。フミは抜けているところも多く、そもそも事態がわかっていないことも多い。橋爪氏は言う。

「現実の世界には、全てがお見通しの人間なんていないと思います。ひとりの誰かが“正解です”みたいなものは作りたくないと思いました」

脚本・ふじきみつ彦氏との共同作業の中で、ふじき氏と橋爪氏は、セツさんの著書『思ひ出の記』など関連資料を読み込み、「なぜふたりは松江を離れたのか」「セツさんの中の葛藤はどこにあったのか」を徹底的に議論した。

「脚本を書き始めるまでに3〜4ヵ月、ひたすらディスカッションをする時間がありました。怪談とは何か、小泉セツの本当の思いとは何か、なぜ松江を出たいと思ったのか……。朝から晩まで、ずっとディスカッションし続ける期間がありました」

笑いの多さも同じ文脈で語ることができる。「今の我々と同じ感覚の目線のトキがいる」ことで、時代の壁を越えて視聴者は引き込まれる。明治の人々も笑い、悩み、うらめしさを抱えた――それは「今の私たちと同じだ」という発見だ。笑いを機能させながら、時代性も失わない。橋爪氏は、「時代感をきちんと担保しつつ現代性も保つ」という微妙なバランスを意識してきた。笑いの絶えない現場でありながらも、上品なテイストが最後まで保たれているのは、そうした映像設計の結果だ。

「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」

このキャッチコピーは、ふじきみつ彦氏がひと言で提案したものだと橋爪氏は明かす。

「ふじきさんは台本を書かれるときに、必ずこのコピーを毎回最初に書いてから執筆していました。『うらめしい、けど、すばらしい。』というコピーが生まれたことで、このドラマがどのような物語なのか初めてきちんと見えたと思います」

うらめしさを手放さず、世界を愛し続ける--―それがトキであり、ヘブンであり、この朝ドラそのものの立ち位置なのだ。

◇後編では、大ヒットとなったハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』や制作過程でのこだわり、そこで生まれた化学反応など含めて、引き続き橋爪さんに話を聞く。

【後編】朝ドラ『ばけばけ』総回収！主題歌の1番と2番が変わった理由、サワの存在、ハーンの功績にセツが隠れていた背景