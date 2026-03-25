『リブート』相関図に”異変” ネットに衝撃走る
俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）は、最終回を目前に控え、公式サイトの人物相関図が大幅に更新され、視聴者の間で波紋を広げている。
【写真】ネット驚き…”異変”が起きた相関図
本作は黒岩勉による完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明するため警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追う姿を描く。嘘と真実が交錯する怒涛の展開が続いてきた。
3月22日に放送された第9話では、冬橋（永瀬廉）から夏海（戸田恵梨香）を救い出した早瀬が、家族を守るため合六（北村有起哉）率いる組織の壊滅を決意。夏海とともに宣戦布告する一方、警察内部にスパイが潜んでいるという事実が浮上し、物語は一気に緊張感を増した。
さらに終盤、夏海が合六のもとへ乗り込むと、そこにいたのは真北弥一（市川團十郎）と、その弟で警察側にいたはずの真北正親（伊藤英明）。正親は「まぁ、見てのとおり、僕はこっち側の人間だったということです」と語り、裏切りとも取れる行動を見せた。
放送後に更新された相関図では、正親から合六へと向かう矢印に「内通者？」と新たに記載。この“？”付きの表現が視聴者の考察を呼び、「まだ裏切り者と確定してないのでは？」「謎が深まる相関図だ」といった声がSNS上で相次いだ。
【写真】ネット驚き…”異変”が起きた相関図
本作は黒岩勉による完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明するため警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追う姿を描く。嘘と真実が交錯する怒涛の展開が続いてきた。
さらに終盤、夏海が合六のもとへ乗り込むと、そこにいたのは真北弥一（市川團十郎）と、その弟で警察側にいたはずの真北正親（伊藤英明）。正親は「まぁ、見てのとおり、僕はこっち側の人間だったということです」と語り、裏切りとも取れる行動を見せた。
放送後に更新された相関図では、正親から合六へと向かう矢印に「内通者？」と新たに記載。この“？”付きの表現が視聴者の考察を呼び、「まだ裏切り者と確定してないのでは？」「謎が深まる相関図だ」といった声がSNS上で相次いだ。