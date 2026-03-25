川崎麻世、“アメリカの親戚”が日本のファミレスに驚き 21歳下妻ら交え“顔出し”4ショット披露
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、63）が22日、自身のブログを更新。アメリカから来日した親戚らと日本のファミリーレストランを訪れた際のエピソードを、21歳下の妻で料理研究家の花音さんも交えた“顔出し”4ショット写真を添えて伝えた。
【写真】親戚のトモコさん＆妻・花音さんらとの“顔出し”4ショットを披露した川崎麻世
川崎は「俺にはアメリカ人の親戚がいて千葉県にいる友人宅にいると言うので妻と車に乗って会いに行って来ました」と報告。再会を果たした後、ファミリーレストランで食事をしたという。
注文した料理などの写真も公開しつつ、「アメリカからの2人は日本のデニーズにびっくり!!」と説明。「ハンバーガーがなくクラブサンドイッチを食べながら」「ドリンクも全てアメリカとは違い小さいと」と、日本との違いに驚いた様子をつづった。
さらに、日本特有のレジ横に並ぶレトルトカレーにも興味を示し「お土産に買ってました」と紹介。「アメリカのデニーズにあったら絶対に売れるのに何故ないんだろうって」との感想も明かしている。また、親戚とは約15年ぶりの再会だったといい、「何よりも健康で再会できた喜びでいっぱいでした」と心境を語った。
この投稿にファンからは「素敵な再会となって何よりですね」「15年振りの再会良かったですね」「みんなで仲良く最高だね」などの声が寄せられている。
【写真】親戚のトモコさん＆妻・花音さんらとの“顔出し”4ショットを披露した川崎麻世
川崎は「俺にはアメリカ人の親戚がいて千葉県にいる友人宅にいると言うので妻と車に乗って会いに行って来ました」と報告。再会を果たした後、ファミリーレストランで食事をしたという。
さらに、日本特有のレジ横に並ぶレトルトカレーにも興味を示し「お土産に買ってました」と紹介。「アメリカのデニーズにあったら絶対に売れるのに何故ないんだろうって」との感想も明かしている。また、親戚とは約15年ぶりの再会だったといい、「何よりも健康で再会できた喜びでいっぱいでした」と心境を語った。
この投稿にファンからは「素敵な再会となって何よりですね」「15年振りの再会良かったですね」「みんなで仲良く最高だね」などの声が寄せられている。