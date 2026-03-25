くりぃむしちゅー・上田晋也、推しの名前を明かす「推しだから、いま」
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（55）と有田哲平（55）が、23日放送のテレビ朝日系バラエティー『くりぃむナンタラ』（毎週月曜 後11：45）に出演。上田が“推し”を明かした。
【写真あり】別人みたい！上谷沙弥、超レアな“素顔”グラビア
有田から「こんな人知りたいとかありますか？」と聞かれ、「純粋に『あの人のこともっと知りたい』と思うのは、上谷沙弥さん」と、スターダム所属のプロレスラーを挙げて「上谷沙弥推しだから、いま」と明かした。番組テロップで、上谷の顔写真と「2025年度プロレス大賞MVP」というテロップも紹介された。
何度も「上谷沙弥選手のことが知りたいというのはある」と語る上田に、有田は「好きなんだ！じゃあ呼びましょうよ」と提案していた。
同放送回はTVerで配信中、3月31日（火）深夜1時46分に終了予定。
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有田から「こんな人知りたいとかありますか？」と聞かれ、「純粋に『あの人のこともっと知りたい』と思うのは、上谷沙弥さん」と、スターダム所属のプロレスラーを挙げて「上谷沙弥推しだから、いま」と明かした。番組テロップで、上谷の顔写真と「2025年度プロレス大賞MVP」というテロップも紹介された。
何度も「上谷沙弥選手のことが知りたいというのはある」と語る上田に、有田は「好きなんだ！じゃあ呼びましょうよ」と提案していた。
同放送回はTVerで配信中、3月31日（火）深夜1時46分に終了予定。