LE SSERAFIM・宮脇咲良、“超ミニ”オフショルのへそ出しルックを披露「最近は、ずっとこれ」
韓国の5人組グループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良が23日、自身のインスタグラムを更新。最近“お気に入り”という、春らしいスタイリングを披露した。
【写真】「腹出し尊すぎる」「めちゃ可愛い」へそ出しルック“美くびれ”あらわな宮脇咲良 ※3枚め
宮脇は「最近は、ずっとこれ #MOLAK #DollishBrown」とつづり、2種類のコーディネートを紹介。
1つは、淡いイエローのオフショルダーにデニム素材のボトムスを合わせたスタイル。トップスは超ミニ丈の“へそ出し”ルックで、引き締まったおなかを大胆にのぞかせている。
もう1つは、落ち着いたブラウンのトップスを着こなしたもので、襟付きのデザインがトレンド感あるスタイリングとなっている。
ファンからは「めちゃ可愛い」「美しい」「どこの天使様かと思うほどの美貌」「腹出し尊すぎる」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「腹出し尊すぎる」「めちゃ可愛い」へそ出しルック“美くびれ”あらわな宮脇咲良 ※3枚め
宮脇は「最近は、ずっとこれ #MOLAK #DollishBrown」とつづり、2種類のコーディネートを紹介。
1つは、淡いイエローのオフショルダーにデニム素材のボトムスを合わせたスタイル。トップスは超ミニ丈の“へそ出し”ルックで、引き締まったおなかを大胆にのぞかせている。
もう1つは、落ち着いたブラウンのトップスを着こなしたもので、襟付きのデザインがトレンド感あるスタイリングとなっている。
ファンからは「めちゃ可愛い」「美しい」「どこの天使様かと思うほどの美貌」「腹出し尊すぎる」など、さまざまな反響が寄せられている。