高市早苗政権の経済政策はいよいよ実装のフェーズを迎えている。なかでも産業界が注視し続けているのが、日本の成長戦略の命運を握る「AI政策」の進展だ。最新の調査からは、企業が政府に対し、もはや直接的な資金援助以上に、法的・倫理的ガイドラインの即時策定を強く迫っている実態が浮かび上がった。法整備の遅れが焦燥感に変わるなか、経営層800人が突きつけた切実な回答を読み解く。

企業の最優先課題は「AIガイドライン」の早期策定

2月の衆院選で自民党が単独過半数を確保し、高市早苗政権の政治基盤が盤石となったことで、経済界からは成長戦略の核心をなす「AI」への支援策に熱い視線が注がれている。特に、欧米に比して法整備の遅れが指摘される国内AI環境において、政府が示す次の一手は、日本企業の国際競争力を左右する試金石となる。特筆すべきは、経営層が国に求めているのは直接的な資金援助以上に、法的根拠に基づいた「ルールの明確化」である点だ。

こうした産業界の危機感と期待値を浮き彫りにしたのが、生成AIサービスを手掛けるFIXERによる最新の意識調査（2月1日〜2日実施）である。従業員300人以上の企業経営者・管理職800人を対象とした同調査では、情報通信から金融、エネルギー、流通に至るまで、広範な業種からAI実装に向けた切実な声が寄せられた。

アンケートの結果、生成AI普及に向けた国の支援を「重要（大いに・ある程度）」と捉える回答は、全体の72.1％に達した。具体的な支援策（複数回答）の筆頭は「法的・倫理的ガイドラインの策定・整備（21.3％）」であり、「国産LLMや生成AI開発企業への資金・技術支援（13.0％）」を大きく上回った。また、中小企業への導入支援（補助金やコンサルティング等）を求める声も8.4％存在し、裾野の広い支援策が求められている実態が明らかとなった。

生成AIは既存技術を凌駕する生産性を誇る一方、プライバシー侵害やフェイク情報の拡散といった深刻なリスクを内包する。企業が「攻めのガバナンス」を構築するためには、国全体の一貫した指針が不可欠だ。政権の安定という「政治資本」を背景に、産業界は生産性向上に直結する公的枠組みの構築を強く待望している。

国産LLM育成とスタートアップ創出による産業構造の転換

政府による国内AI技術の保護・育成方針については、回答者の44.5％が「生産性向上に寄与する」と回答し、最多となった。これは、経営層の多くが政府の介入を「規制」ではなく「成長へのドライバー」と評価している証左といえる。次いで「日本の基幹産業（製造業、医療等）の国際競争力向上」を挙げる声も23.0％に上った。

注目すべきは、AI活用が大企業のみならず、エコシステム全体の刷新に繋がると期待されている点だ。「国内初のAI産業やスタートアップの創出、雇用の拡大」を期待する回答は21.6％に達した。政府の支援が、単なる既存事業の効率化に留まらず、次世代の産業構造そのものを変革し、新たな雇用を生む呼び水となることを、ビジネスリーダーたちは鋭く見通している。

政治の安定によって政策の予見可能性が高まった今、求められるのは「検討」から「実装」への移行だ。政府が産業界の要請に応え、迅速に法的・倫理的指針を整備できるか。それが、停滞する日本の生産性を引き上げ、グローバル市場での優位性を奪還するための鍵となる。