高校の部Vの神永直輝と戸睥萋爐プロ大会“挑戦権” 丸山茂樹がエール「プロを目指すなら1分でも頑張ってもらいたい」【丸山茂樹ジュニアファンデーション】
米ツアー通算3勝の丸山茂樹が代表理事を務める『一般社団法人 丸山茂樹ジュニアファンデーション』は24日、埼玉県の嵐山カントリークラブで「第35回丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会」を開催。高校男女の部、中学男女の部と4部門合わせて75名が出場し、18ホールストロークプレーで行われた。
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高校男子の部は4月から2年生になる神永直輝（埼玉栄高2年）が「72」で優勝。特典として2026年の国内男子ツアー下部のACNツアー（大会は未定）の出場権を獲得した。「5ホールを終えて3オーバーまでいってしまったのですが、6番から流れを変えようと頑張りました。ACNツアーに出られるので優勝を狙っていました。予選を通れるように頑張りたいです」。これまで国内のレギュラーツアー3回、ACNツアー1回の出場経験はあるが、いずれも予選落ち。今年は予選通過を目標にする。高校女子の部を制したのは「74」で回った4月から3年生になる戸睥萋燹淵襯優汽鵐更癲法Ｆ壇気箸靴董国内女子ツアーの「ブリヂストンレディス」と「ゴルフ5レディス」の主催者推薦選考会出場権を獲得した。「76」で回り2位に入った境美玲（埼玉栄1年）にも「ゴルフ5レディス」の主催者推薦選考会の出場権が付与された。戸發録板172センチでドライバーの平均飛距離260ヤードが魅力。昨年の「樋口久子 三菱電機レディス」で自己最高の25位に入りローアマを獲得している実力者だ。「ショットとパットの調子が悪くて、アプローチでしのげました。優勝を狙っていたのでよかったです。予選会を突破して本戦に出場したいです」と喜びを語った。今年はプロテスト受験年ということもあり「どの試合でも最終組とか上位で争えるようにしたいです。100ヤード以内の精度を上げたいです」と“現役合格”見据えて1年を過ごす。中学男子の部は高瀬莉空（高松市立高松第一中2年）が「73」、中学女子の部は木下陽菜子（津市立久居中3年）が「74」で優勝した。同ファンデーションは2000年に設立され、ジュニア育成イベントなどを実施しているが、「試合をする機会を1つでも多く作りたい」との丸山の思いで09年から大会形式を開催。参加費無料で年3回実施されている。今回が35回目で、過去には岩井明愛、千怜姉妹や佐久間朱莉、西郷真央、昨年のプロテストでトップ合格を果たした伊藤愛華ら、現在プロとして活躍する選手も多数出場してきた。丸山は「僕が指導したわけではないけど、そういう子たちを見守りながら、スター選手として飛躍してくれるのは非常にうれしいです」と目を細める。そして「将来プロになりたいと思う子たちは、ジュニアの時間が非常に大事になってくると思う。文武両道で頑張らないといけないかもしれないけど、1分でも頑張ってもらいたい」と未来のスターにエールを送った。（文・小高拓）
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