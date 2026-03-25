名前は海でも水がない？ 望遠鏡を覗くと見える「月の海」とは【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 宇宙の話】

「月の海」に水はあるの？

名前は「海」でも水がない「海」

月を望遠鏡で見たときに、黒く、広く平らに見える部分があります。これがまるで海のように見えることから「月の海」と呼ばれるようになりました。では、その海に水はあるのでしょうか？原始地球では、衝突した無数の微惑星などが水を運んできました。月も、その形成時には同じように水が運ばれてきたはずです。

ところが、月の直接探査の結果、月面に水の存在を確認することはできませんでした。ほとんど大気のない月では、太陽に照らされる昼間は100度、太陽があたらない夜間はマイナス170度という激しい温度差があります。これでは液体の水は存在できず、たとえ水があったとしても、氷から直接真空中に昇華してしまうでしょう。

それでは、「月の海」はどのようにしてできたのでしょうか。天体の衝突でできたたくさんのクレーターがあるあたりに巨大な天体が衝突し、内部からマントル物質（マグマ）が噴出。それによってつながったクレーターのくぼみに溶岩流が広がりました。これが固まってできたのが「月の海」です。

「海」が黒く見えるのは、黒っぽい玄武岩質の溶岩で覆われているからです。

「月の海」は月面に大小多数存在し、月面で最大の海である「嵐の大洋」の場合、直径2500キロメートルを超えます。月の直径が約3500キロメートルですから、それがいかに大きいかわかるでしょう。発見されている「月の海」にはそれぞれ名前がつけられています。

◉ 月の海のでき方 ◉

巨大なクレーターがたくさんできて大きなくぼ地になったところに天体が衝突。

天体がぶつかった衝撃でくぼ地にひびが入り、そのひびから地底のマグマがしみ出してきた。

地底からしみ出したマグマがくぼ地にたまった。

マグマが溶岩となってくぼ地を埋め、平らになり、やがて固まって黒い玄武岩となった。

● 月の海

月の西側にある広大な月の海「嵐の大洋」。直径が2500キロメートルに及ぶ。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 宇宙の話』 監修：渡部潤一

【監修者紹介】

渡部潤一（わたなべ じゅんいち）

1960年、福島県生まれ。1983年、東京大学理学部天文学科卒業、1987年、同大学院理学系研究科天文学専門課程博士課程中退。東京大学東京天文台を経て、現在、国立天文台上席教授。総合研究大学院大学教授。国際天文学連合副会長。太陽系天体の研究のかたわら最新の天文学の成果を講演、執筆などを通してやさしく伝え、幅広く活躍している。主な著書は、『最新 惑星入門』（朝日新書）、『面白いほど宇宙がわかる15の言の葉』、『新しい太陽系』（新潮新書）など多数。