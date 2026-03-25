身体の不調の原因はすべて「不自然な動き」にあった!? 脚の悩みを解消する“自然な身のこなし”とは【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

人体の構造に合った動き方をすれば自然と不調がなくなる

間違った動きの繰り返しで不調が生じる

外反母趾を治そうとして、テーピングをしたり装具をつけたり、さらには手術まで考える人もいます。けれども、足の形ばかりを整えようとしても本当の意味では治りません。一度よくなっても、必ず再発します。なぜなら、外反母趾になってしまった原因は解決していないからです。

人間には体の構造上、「最も効率的で自然な動き方」というものが決まっています。例えば、ぞうきんを絞るときの動きもそうです。イラストのAとBのどちらのやり方で、あなたはぞうきんを絞っていますか？ また、重い箱を持ち上げるとき、AとBのどちらの持ち方のほうが楽に持てそうでしょうか？ 正解は、どちらもAです。Aのほうはどちらも両脇をしっかり締めています。体の構造上、脇を締めると無理なく力が伝わるようになるのです。

もし、Bの間違った動き方を長年続けていたら、結果として手首が腱鞘炎になったり、腰を痛めたりといった不調が現れるかもしれません。外反母趾も、まさに間違った動き方を続けてきた結果、生じた不調なのです。そして、間違った動きにあたるのが「歩き方」であり、これが外反母趾の根本的な原因になります。つまり、歩き方にも体の構造上、最も自然な方法があるのです。その歩き方に変えれば外反母趾だけでなく、すべての足と脚の悩みが解消できます。

どちらが体にとって楽？

【チェック１】ぞうきんを絞るときの力の入れ方

【チェック２】重い箱の持ち方

答えはどちらも A

やりやすさなどの好みは別としてAは

● 脇を締める

● 手首に負担がかからない向きになっている

など、人体の構造にあった動きをしているのです。

小さな動きでもこれを毎日行うと考えたらどうでしょう？

間違った動き方を続けると、体への負担が積み重なり、いずれ不調として現れるかもしれません。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志