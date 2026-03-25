米国が1カ月停戦目指すもイランが条件受け入れる可能性は低い 米国が1カ月停戦目指すもイランが条件受け入れる可能性は低い

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米国が1カ月停戦目指すもイランが条件受け入れる可能性は低い



トランプ米大統領は「イランが核兵器を絶対に保有しないことに合意した」と述べた。ただ、イランは交渉はしていなと主張し「完全な勝利」を勝ち取るまで戦うと宣言。



報道によると、米国はイランとの1カ月停戦を目指しているという。15項目からなる計画にはイランが核を二度と持たないことを約束すること、ホルムズ海峡の再開などが含まれる。その見返りとしてイランに対する全ての制裁措置が緩和されるほか、民生用原子力開発計画において米国の援助を受けることになる。



ただ、イスラエルが同提案に懸念を抱いているという。また、イランが条件を受け入れる可能性は低いと関係者は見ている。



米国側が戦争終結に前向きな姿勢を示しても、イラン側が正式に終結合意を発表しない限り安心はできない。

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