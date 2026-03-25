ロバーツ監督が示した明確な評価軸 佐々木朗希はなぜ起用され続けるのか



ロバーツ監督（c）SANKEI

＜2026年3月23日（日本時間24日） オープン戦 ドジャース 7-7 エンゼルス ＠ドジャースタジアム＞

ドジャースの大谷翔平（31）がエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2打数1安打の内容で途中交代した。

一方で先発した佐々木朗希投手（24）は制球に苦しみ、2回5失点と開幕に向けて不安を残す結果となった。

ドジャースのロバーツ監督は、佐々木朗希の乱調にもかかわらず、起用方針を一切変えなかった。

その理由は明確だ。

評価の基準が「結果」ではなく「プロセス」に置かれているからである。

指揮官は「重要なのは球数ではなく、ストライクゾーンで勝負すること」と繰り返した。つまり、現状の問題は失点ではなく"投球の質"、特にゾーン内での勝負の仕方にあると見ている。

また、「良い球はあったが一貫性に欠けていた」とのコメントからも分かるように、能力不足ではなく"再現性"の問題と捉えている点が重要だ。

さらに興味深いのは、原因を一つに限定していない点だ。

「メカニカルか、メンタルか、感情か」と複合的に捉え、本人に整理を委ねている。これは裏を返せば、現段階で"決定的な欠陥"とは見ていないことを意味する。

加えて、「起用し続けるのは状態を正確に把握するため」という発言も見逃せない。つまり、スプリングトレーニングは評価の場であると同時に、"診断の場"として機能している。

ロバーツ監督は最終的にこう締めくくった。「私は彼を信じている」この言葉は単なる励ましではない。

現時点での総合評価として、"開幕ローテーションに値する投手"と判断していることの裏付けだ。課題は明確。だが、評価もまた明確だ。佐々木朗希は今、信頼を背負ったままシーズンに入ろうとしている。

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