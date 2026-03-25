いまや100円でもくしが買える時代ですが、若い世代に人気となっているのが価格帯の高い「高級コーム」。そのワケとは？

【写真を見る】今や小学生も持つ時代「高級コーム」なぜ人気？【THE TIME,】

月30万本売れる高級コーム

「100均のくしより“全然サラサラ”になる」（高3女子）

「髪が“広がらない”で、ずっと保てる」（高3女子）

街行くZ世代の多くが使っていると話したのは、美容ブランド『ReFa(リファ)』の「HEART COMB Aira」（2970円）。

ハートのワンポイントデザインが可愛い折りたたみ式コームで、1か月で30万本を売り上げるほど大人気とのこと。

特徴はコーム部分の「クロムコーティング」。電気を通しやすい金属のコーティングで、静電気を逃がし、まとまりのある髪に仕上げてくれるといいます。

独自加工で「表面なめらか」

金属加工された「メタルコーム」がトレンドアイテムになる中、人気商品は他にも。

「“くし界の頂点”みたいな。ツヤが出る」（大学生・女性）

「リファと同じような感じでバズってる。どっち派かみたいな」（大学生・女性）

プロの美容師からも支持される高級コームブランド『LOVECHROME(ラブクロム)』。

日本古来の伝統的なかたちが特徴的な「PGツキ プレミアムブラック」（5610円）や「K24GPツキ ローズ ゴールド」（3万3000円）などラインナップも豊富。

独自の加工技術でくしの表面がよりなめらかに。摩擦によるダメージや静電気を大幅に抑えられるといいます。

THE TIME,マーケティング部 羽田優里奈部員：

「毛先がしっとりまとまる。ストレートアイロンをしたみたい」

髪の広がりを抑える「重さ」

ヘアアイロンなどが人気のブランド『SALONIA(サロニア)』の「グロッシーケア メタルカッサコーム」（2970円）を推す人も。

「軽かったらくしが負けちゃう。これは“重い”から、といた時に全然絡まなくてスーって」（高3女子）

コーティングだけでなく中の材質も金属で作られていて、他のくしよりも重いのが特徴。くしどおりが良く、髪の広がりを抑えられるといいます。

『SALONIA』ブランドマネージャー・問田英里さん：

「最近ヘアブラシの市場が拡大している。高機能で数千円するアイテムが人気のなかで当初の販売計画の約2倍売れている」

「サラツヤブーム」＆イマドキの「映え」

それにしてもなぜ、若い世代に高級コームが人気なのでしょうか？

▼「インフルエンサーはみんな髪の毛“ツヤツヤサラサラ”」「同じやつ使いたい」（中3＆中1女子）

▼「“髪の毛ツヤツヤブーム”。韓国アイドル達って切れ毛とかちょっとうねった毛とか一切なく見える」（大学生・女性）

SNSでも“サラツヤ”が大バズりするなど、【サラサラツヤツヤがトレンド】に。

さらに、Z世代の【イマドキの映え事情】もあるようです。

▼「前髪がぱっくり割れてただけで『インスタのストーリーあげられない！』ってなる」（高2女子）

▼「髪ぼさってなっているのと“半目は同じくらい嫌”」（高1女子）

▼「雰囲気なら“顔が事故ってても”髪の毛が良ければいい。顔隠すし」（高1女子）

顔を隠しシルエットで魅せる撮り方が主流になっていることで、“髪の映え”がより重要なのだといいます。

そんな髪への美意識の高まりは、小学生にも。

小4女子は「リファの専門店でいいやつを聞いて買った」。同じくリファのコームを使っているという小5女子は「お年玉とかで買った」とのこと。

▼「クラスにおシャレな子多いから、学校とかボサボサで一人いたら“浮いちゃう”」（小5女子）

▼「“時代もあるし”。流行とか結構今の人たちは敏感だから」（小4女子）

ちなみに、取材した中で最年少は小3女子。リファのコームを「サンタさんからもらった」とのことでした。

ドンキからは「990円」で“機能そのまま”

メタルコームの人気を受け、『渋谷ロフト』（東京・渋谷区）では2000円台から1万円以上のものまで26種類を販売しています。（※撮影日時点）

『ロフト』広報・栗原未来さん：

「種類も増えてきて、売れ行きは“前年比130％”と好調に推移している」

さらに、『ドン・キホーテ』からはオリジナルの「mion スムージングコーム」（990円）が登場。（※価格・在庫状況は店舗により異なります）

他の高級コームは「クロムメッキ加工」が多い中、コーティングに「アルミ蒸着」という技術を使用。静電気を抑えるなどの機能はそのままに価格を安くしているといいます。

『PPIH』企画開発担当・永松莉緒さん：

「流行りのメタルコームは高価格なものが多いので、トレンドの商品を手軽に買ってもらいたい」

子どもから大人まで、高級コームが必需品となりつつあるようです。

（THE TIME,2026年3月24日放送より）