静観よりも勝負を選び、見事に結果を残した。3月24日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、BEAST Xの下石戟（協会）が登板。倍満2回の強烈な攻撃で、トップに並ぶ今期14勝目を飾った。

【映像】東1局からいきなり決めた！下石戟、衝撃の親倍満

いきなりの一撃だった。当試合は起家から下石、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）の並びで開局。東1局、最初に攻めたのは鈴木優だった。直後、園田がチーでテンパイ。逢川もヤミテンに構えた。ここで、下石は1・4筒待ちでリーチを宣言。すぐさま逢川からアガリ牌が捨てられた。この時点で、リーチ・一発・平和・赤2・ドラの親跳満が確定。裏ドラをめくると、なんと2枚も乗り、親倍満・2万4000点（供託1000点）まで跳ね上がった。

これで持ち点を5万点としたが、東1局1本場では逢川に5200点（＋300点）を放銃。東3局では、渡辺が逢川から親満貫・1万2000点（供託1000点）をアガった。渡辺・逢川・鈴木優の3人テンパイ後の東3局2本場でも、渡辺が5800点（＋600、供託3000点）を加点。トップ目を譲った。

続く東3局3本場でも渡辺が3900点（＋900点、供託1000点）を獲得したものの、下石は東3局4本場、渡辺と鈴木優が積極的に動く中、「勝負所と思った」と渡辺の大明カンによる新ドラを含めたドラ4枚の形でリーチを選択。これに渡辺が振り込むと、またしても裏ドラが2枚乗り、リーチ・タンヤオ・ドラ4・裏ドラ2、この日2回目となる倍満・1万6000点（＋1200点）を成就させた。南2局では、白・中の2700点で局を進行。以降はガードを固め、そのまま勝利を決めた。

試合後、東1局の親倍満について聞かれた下石は、「あの2万4000点をアガって、これはもう取りこぼすことは許されないな…と。逆にプレッシャーというか、緊張しました」とコメント。試合前時点で、個人スコア首位ながらも登板したことについては、「出なければ、MVP確率は6割くらいあるのかなというところで『行ってこい』と。『MVPと最多勝、どちらも見えるんだったら狙ってきてくれ』と。そのついでに、チームの1位通過も狙えますから…という感じで出陣しました」と説明し、「やらずに後悔するよりは、やって後悔したくて出させてもらっています」と力強く語った。

下石は第2試合にも連投し3着。個人2位のEX風林火山・永井孝典（最高位戦）とは109.8ポイント差でレギュラーシーズンを終えた。チーム創設3年目にして、初のセミファイナルシリーズ進出は確定的。優勝に向けて、さらに鬼神が暴れ回る。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・下石戟（協会） 5万1100点／＋71.1

2着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦） 2万4700点／＋4.7

3着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦） 2万300点／▲19.7

4着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会） 3900点／▲56.1

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

