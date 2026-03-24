便潜血検査で“異常あり”と出たら「大腸がん」? 精密検査が必要? 対処法を医師が解説!

便潜血検査で異常が認められた場合、精密検査を受けることになりますが、一体、どの検査を受けたらいいのでしょうか。便潜血検査の精密検査の必要性について、「熊本みなとクリニック内科・内視鏡内科」の岩粼先生にお聞きしました。

監修医師：

岩粼 智仁（熊本みなとクリニック 内科・内視鏡内科）

早稲田大学教育学部卒業、熊本大学医学部卒業。その後、熊本市民病院、済生会熊本病院などの基幹病院で消化器内科医として経験を積む。2023年、熊本県熊本市に「熊本みなとクリニック 内科・内視鏡内科」を開院。日本内科学会総合内科専門医、日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医・上部消化管内視鏡スクリーニング認定医・大腸内視鏡スクリーニング認定医。熊本県難病指定医。

編集部

便潜血検査で異常が認められた場合、どうしたらいいのでしょうか？

岩粼先生

便潜血検査で異常が認められたということは、「便に血液が混ざっていた」ということです。便潜血検査では、目に見えない血液についても調べることができます。異常が見つかったら、必ず消化器内科や内視鏡内科などの専門医を受診しましょう。

編集部

精密検査では、どのようなことをおこなうのですか？

岩粼先生

一般的には、大腸カメラ検査（下部消化管内視鏡検査）をおこないます。それにより、大腸がんや大腸ポリープ、潰瘍性大腸炎、クローン病などを見つけることができます。

編集部

便潜血検査で陽性反応が出るのは、結構確率が高いのですか？

岩粼先生

報告によると、約6～7％の確率で要精密検査になるとされています。決して大きい数値ではありませんが、その中で実際に精密検査を受けた人は70％弱という報告もあります。精密検査は初期のがんを見つけるのに非常に重要な検査なので、要精密検査と指摘されたら必ず検査を受けるようにしましょう。（※）

※日本対がん協会「検診の意義と目的」

※この記事はメディカルドックにて＜大腸の精密検査の種類はご存じですか? 便潜血検査で「異常あり」のときの対処法も医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。