銀一株式会社は、thinkTANKphotoのスリングバッグ「PhotoCross V2」を3月28日（土）に発売する。容量の異なる11Lと14Lの2モデルを用意する。

2023年5月にthinkTANKphotoへ統合されたアウトドア向けブランド「MindShiftGEAR」で展開していた「PhotoCross」のリニューアルモデル。

バッグを背中から前面へ回転させることでサイドパネルから機材を取り出せる「スウィングアクセス構造」を採用。アウトドアフォトグラファー向けのスリングバッグとして展開していたが、今回、より厳しい要求に応えるため、耐久性などの改良を施した。

メイン生地には、耐摩耗性の高い915DのCORDURAナイロンと引き裂きに強い420Dのリップストップナイロンを採用。耐久撥水（DWR）コーティングも施されている。

ショルダーストラップには、高密度EVAフォームを追加し、機材重量による肩への負担を軽減。さらに、ハーネスも見直し、激しい動きを伴う撮影や小柄な体格でもフィットしやすい設計を採用した。

ファスナーの配置角度も最適化され、カメラ収納部へのアクセス性が向上。フロントポケットの容量も拡大し、内部アクセサリーポケットへの動線を改善したという。

カラーバリエーションとして、バサルトブラックとデザートセージを用意する。

メイン開口部にはYKK製の止水ファスナー「AquaGuard」を採用。レインカバーが付属する。

PhotoCross V2 11L

バサルトブラック

デザートセージ

PhotoCross V2 14L

容量：11L（カメラ収納部9.5L） 外形寸法：40×18.5×28.5cm カメラ収納部内寸：35.5×10×18～24cm 重量：0.96kg（全オプション装着時） 同梱物：仕切り板×4、三脚用ストラップ×2、レインカバー 収納目安：標準的なレンズ交換式カメラ1台（24-70mm F4装着）、交換レンズ2～4本 価格：2万4,200円

バサルトブラック

デザートセージ

容量：14.5L（カメラ収納部12.5L） 外形寸法：44.5×20×32cm カメラ収納部内寸：39×12×23～28cm 重量：1.1kg（全オプション装着時） 同梱物：仕切り板×4、三脚用ストラップ×2、レインカバー 収納目安：標準的なレンズ交換式カメラ1台（24-70mm F2.8装着）、14-24mm F2.8、70-200mm F2.8など 価格：2万6,400円