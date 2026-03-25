韓国を「ゴミの国」と言い放った投手とも同僚に…タイガースに5人目のKBO経験者が加入

デトロイト・タイガースに韓国プロ野球経験者が集結している。過去に大谷翔平への「故意死球」発言で炎上した韓国人投手、韓国を「ゴミの国」と言い放った元NPB投手らに次いで、KBO時代に球団批判をしたアメリカ人投手も合流した。

【写真】「バイバイ！ゴミの国」侮辱発言の元NPB投手

デトロイト・タイガースは3月24日（日本時間）、アメリカ人右腕のコナー・シーボルドとのスプリット契約締結を発表した。

球団はシーボルドの40人枠を確保するため、内転筋を負傷したボー・ブリスキーを60日間の負傷者リストへ移行させた。シーボルドがMLBロースターに昇格した場合、年俸80万ドル（日本円＝1億2700万円）を受け取ることになる。

WBCで侍ジャパン打線封じた投手も同僚に

シーボルドは2024年シーズンにKBOのサムスン・ライオンズに所属し、「コナー」という登録名で1年間プレーした。シーズン序盤は適応に苦しむ様子を見せたが、最終的には28試合（160回）で11勝6敗、防御率3.43、158奪三振と好成績を収め、サムスンのレギュラーシーズン2位に貢献した。

もっとも、シーボルドは同年9月中旬に右肩甲骨の痛みで一軍登録を抹消されると、韓国に残らずアメリカへ帰国。この間にサムスンはポストシーズンを戦ったが、コナーはマウンドに戻ることなくそのまま退団した。その際、サムスンのトレーニング部門を非難する発言をして物議を醸した。

サムスン時代のシーボルド（写真提供＝OSEN）

サムスン退団後の2025年はタンパベイ・レイズとマイナー契約を結び、同年8月にはアトランタ・ブレーブスへ移籍してメジャー復帰も果たした。同年は7試合で10.1回を投げて勝敗なし、防御率4.35の成績を記録した。

今年はトロント・ブルージェイズと春季キャンプ招待選手枠を含むマイナー契約を結び、6試合（6.2回）で1ホールド1セーブ、防御率6.75の成績を残した。その後、ブルージェイズがシーボルドをロースターから外したため、放出条項を行使してチームを去った。

『MLB.com』は「シーボルドは春季キャンプで6.2回を投げて13個の三振を奪い、奪三振能力を発揮したが、7安打、4四球、3死球を許した。失点は5点と課題を残した」としながらも、「春季キャンプが進むにつれて制球力が向上し、3月の4度の登板では4.2回で1失点、2四球、9奪三振を記録した。キャンプでは90マイル台中盤のストレートを投げ、キレも良かった。向上した球速を活かし、制球を整えるのはタイガースの役割だ」と説明した。

ちなみに、シーボルドの合流でタイガースはKBO出身選手が5人も集まるという異例の状況となった。

左上から時計回りにアンダーソン、スミス、デ・ヘスス、コ・ウソク（写真提供＝OSEN）

タイガースには現在、広島東洋カープやSSGランダースに所属して今季1+1年の総額1700万ドル（約26億9860万円）契約を結んだドリュー・アンダーソン、2023年に埼玉西武ライオンズからハンファ・イーグルスへ移籍するも開幕戦負傷降板で退団し、SNSで韓国を「ゴミの国」と侮辱して物議を醸したバーチ・スミス、キウム・ヒーローズとKTウィズで活躍し、2026年WBCで侍ジャパン相手にも好投したベネズエラ代表エンマヌエル・デ・ヘスス、そして2023年WBC大会前に大谷翔平への「故意死球」を示唆する発言で批判を集めた韓国人投手コ・ウソクらが所属している。

（記事提供＝OSEN）