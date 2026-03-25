西野カナ『めざましテレビ』テーマソングでNiziUと初コラボ！「とてもワクワクしています」

西野カナが、新曲「LOVE BEAT」でNiziUと初コラボする。

■「メンバーみんなが小学生の頃から大ファンの西野カナさんとコラボできるのは夢のよう」（NiziU）

新曲「LOVE BEAT」は、フジテレビ系『めざましテレビ』の2026年度テーマソングとして西野カナが歌詞を書き下ろした楽曲。スペシャルなコラボで朝を明るく盛り上げる。

西野カナとNiziUはこれまでも親交が深く、お互いのライブにも行き来し合う関係。2025年2月にはNiziUのYouTubeにて、NINA Birthday Contentsとして西野カナ「Best Friend」のカバー動画が公開されたり、2026年3月にはNiziUが西野カナのヒット曲「Dear…」のカバーをリリースしたりと、NiziUと西野カナの相思相愛の歴史は、お互いのファンのなかでも周知の事実となっている。

アーティスト本人同士、またお互いのファンにとっての、念願のコラボレーションに注目だ。

「LOVE BEAT」は、フジテレビ系『めざましテレビ』2026年度テーマソングとして1年間番組内で放送される。番組放送史上初のアーティストコラボのテーマソングとなる本楽曲は、朝に聴いて少しでも前向きな気持ちになれるようにと書き下ろされた、アップテンポで元気の出る“自己再起動ソング”に仕上がっている。

同楽曲は、3月30日から番組内で放送予定。「LOVE BEAT」の配信リリースとCDリリースも決定した。5月15日に配信リリースされ、さらに5月27日に本楽曲を含むEP（CDパッケージ）が発売される。それぞれの予約もスタートした。

5月27日発売のEP『LOVE BEAT』は、完全生産限定盤と通常盤初回仕様の2形態。完全生産限定盤には、NiziUも参加した「LOVE BEAT」のMVとそのビハインド映像、西野カナがNiziUのメンバーに直接ボーカルディレクションをしたレコーディング時の裏側に密着したメイキング映像を収録。

さらに、MVでメンバー全員がアクセサリーとして身に付けた「LOVE BEAT」のロゴ入りアクリルキーホルダー、20枚のフォトカード&カードケースなどが収められる。

■リリース情報

2026.05.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「LOVE BEAT」

2026.05.27 ON SALE

EP「LOVE BEAT」

■【画像】NiziUのアーティスト写真

■関連リンク

『めざましテレビ』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/meza/

西野カナ OFFICIAL SITE

https://www.nishinokana.com/

NiziU OFFICIAL SITE

https://niziu.com