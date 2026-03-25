『ラムネモンキー』恩師との約束と隠された本当の結末【最終話あらすじ】
俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎が主演を務めるフジテレビ水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜 後10：00）が25日に最終話を迎える。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。
【写真】フォントが渋い！…ラムネモンキーのポスタービジュアル
今作の主人公は吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の３人。中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生だが、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。ひさびさに再会した３人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す「1988青春回収ヒューマンコメディ」だ。
■最終話あらすじ
吉井雄太（反町隆史）は、罪をすべて認めて加賀見六郎（高田純次）の汚職についても打ち明けると決意し、藤巻肇（大森南朋）、菊原紀介（津田健次郎）、西野白馬（福本莉子）は、自分の生活に影響が及ぶことを覚悟の上でそれを了承する。
すがすがしい気持ちで、丹辺市の高台でラムネを飲む一同。その時、ＵＦＯが現れ、マチルダこと宮下未散（木竜麻生）が降りてきた！マチルダは「消した記憶を戻してあげる」と言うと雄太たちの頭に手をかざす。一同が目を開けると、ＵＦＯもマチルダも消えていた…。
記憶を取り戻した雄太たち。雄太の胸に引っかかり続けてきた「マチルダがいなくなったのは自分たちのせいなのか？」という疑念。その思いは、兄・健人（松村雄基）との過去にも深く結びついていた。逃げ続けてきた後悔と、向き合うべき“過去”。兄弟が選ぶ道は、果たして。この選択の先に待つ彼らの未来とは。
一方で、雄太は保管していたマチルダの骨とボールペンを、白馬が働くカフェに持っていく。鶴見は実行犯である多胡秀明だけでも逮捕するべく、単独で捜査するという。しばらく骨を保管しておいてほしいと３人に頼み、店を後にした鶴見。しかし、その後、紀介の口から思いもよらない言葉が飛び出す。
そして、雄太たちは“マチルダとの約束”を果たすべく、再び高台へと向かうのだった。
【写真】フォントが渋い！…ラムネモンキーのポスタービジュアル
今作の主人公は吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の３人。中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生だが、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。ひさびさに再会した３人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す「1988青春回収ヒューマンコメディ」だ。
吉井雄太（反町隆史）は、罪をすべて認めて加賀見六郎（高田純次）の汚職についても打ち明けると決意し、藤巻肇（大森南朋）、菊原紀介（津田健次郎）、西野白馬（福本莉子）は、自分の生活に影響が及ぶことを覚悟の上でそれを了承する。
すがすがしい気持ちで、丹辺市の高台でラムネを飲む一同。その時、ＵＦＯが現れ、マチルダこと宮下未散（木竜麻生）が降りてきた！マチルダは「消した記憶を戻してあげる」と言うと雄太たちの頭に手をかざす。一同が目を開けると、ＵＦＯもマチルダも消えていた…。
記憶を取り戻した雄太たち。雄太の胸に引っかかり続けてきた「マチルダがいなくなったのは自分たちのせいなのか？」という疑念。その思いは、兄・健人（松村雄基）との過去にも深く結びついていた。逃げ続けてきた後悔と、向き合うべき“過去”。兄弟が選ぶ道は、果たして。この選択の先に待つ彼らの未来とは。
一方で、雄太は保管していたマチルダの骨とボールペンを、白馬が働くカフェに持っていく。鶴見は実行犯である多胡秀明だけでも逮捕するべく、単独で捜査するという。しばらく骨を保管しておいてほしいと３人に頼み、店を後にした鶴見。しかし、その後、紀介の口から思いもよらない言葉が飛び出す。
そして、雄太たちは“マチルダとの約束”を果たすべく、再び高台へと向かうのだった。