【あの人に逢鷹（あいたか） ホークス戦士のその後】ミギータの愛称で通算180試合に出場した真砂勇介さん（31）は、福岡県内で土木資材などを取り扱う「株式会社オーテック」の社員として第二の人生を送っている。プロ初安打が初本塁打などインパクトを残した右の中距離砲。自主トレで師匠と仰いだ柳田悠岐外野手（37）から学んだ教えも生かしながら奮闘している。

作業服姿で取材先のカフェにやって来た真砂さんの表情から充実感が伝わってきた。

「ちょこちょこ仕事が分かってきたかな。面白いですよ」

ホークス退団後に2年間在籍した日立製作所で小学校以来のパソコンに挑戦した。「ローマ字を打つところから覚えました。そのレベルでした」。少しずつ上達し、昨年から勤務先のオーテックでは見積もり作り、経理のような仕事をこなすなどマルチに活躍。専門用語もコツコツ覚えた。

“ミギータ（右のギータ）”の愛称で覚えているファンも多いはずだ。柳田級の期待を寄せられ「困ってました」と照れ笑いで回想する。名付けたのは当時の藤本博史打撃コーチ。藤本氏の勧めで柳田に自主トレで師事した。

柳田から受けた影響は大きい。ファンに披露する豪快なプレーのイメージとは違い、裏では野球に対してストイックに向き合う面を見てきた。年を追うごとに体のケアを怠らなかったという。「一流ってこういうものなんだな」と振り返る。NPBでは17年にプロ初安打の初本塁打を放つなど、1軍で通算180試合に出場した。

柳田に現役引退を報告した際には「自主トレに付いてきてくれてありがとう」と逆に感謝された。野球選手としてだけでなく、人として尊敬できると目を輝かせる。「嫌われる理由がないんです。自分もまねできる」。学んだことを第二の人生で大事にしている。

真砂さんはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場したことがある。23年に両親のルーツがある中国代表としてプレー。1次リーグでは日本代表と対戦した。相手先発の大谷翔平（現ドジャース）からは無安打に終わったが、巨人の戸郷からは二塁打を放った。ホークスを退団して超満員の中、プレーすることはないと思っていただけに格別な時間だった。「“試合が終わるな”って初めて思ったんです。緊張もなく楽しかった」と懐かしんだ。

華やかなプロ野球の世界から去り、思うことがある。「特別な場所だったんだなと思う。裏でいろんな人が動いて試合ができる。選手もですけど、裏方さんも凄いんです」。感謝の気持ちを忘れず、これからも歩み続ける。 （杉浦 友樹）

○…真砂さんはソフトバンクでは21年に79試合に出場したのがキャリアハイだった。「1軍はいいなと思いながら、半面プレッシャーが凄かった」と精神的にきつい時期もあったという。キューバ人助っ人のグラシアルやデスパイネらもいて競争は激しかったが「腐らずにやることだけは頑張った」と振り返った。

◇真砂 勇介（まさご・ゆうすけ）1994年（平6）5月4日生まれ、京都府出身の31歳。西城陽で甲子園出場はないが、1年秋から4番を務めて高校通算52本塁打。12年ドラフト4位でソフトバンクに入団。22年オフに戦力外通告を受けて退団。社会人野球の日立製作所で2年間プレーし、24年限りで現役引退。右投げ右打ち。