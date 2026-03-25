プロ野球は２７日にセ、パ両リーグが同時に開幕する。２リーグ制導入後では球団初の連覇を目指す阪神は、東京ドームで巨人と対戦する。２年目を迎えた藤川球児監督（４５）が率いる虎に死角はあるのか。パ・リーグではソフトバンクの３連覇は可能なのか。デイリースポーツ評論家・岡義朗氏（７２）が２６年シーズンの順位予想を行った。

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セ・リーグは阪神が投打にバランスが取れて、頭一つ抜けている。ダークホースは中日。力のある投手がそろっており、打撃の状態も上がっていて怖さを感じる。広島は軸になる選手がいないのは懸念材料だが、若手に期待感がある。ＤｅＮＡは力があるように見えて、大事なところで取りこぼしがある印象。巨人は戦力的に苦しく、若手とベテランの差を埋める存在が足りない。

パ・リーグは、新庄監督の下で躍進を続ける日本ハムが今季も面白い戦いを繰り広げそう。有原を獲得したところが大きな上積みだ。ソフトバンクは今年も充実していて、優勝争いはこの２チームか。ロッテはサブロー新監督の手腕に期待したいが、戦力的には厳しいだろう。上に行くしかないのだから、手腕を発揮して頑張ってほしい。