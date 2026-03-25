第98回選抜高校野球

第98回選抜高校野球は24日、甲子園球場で1回戦の大阪桐蔭―熊本工が行われ、大阪桐蔭が4-0で快勝した。先発のマウンドに上がった2年生左腕が圧巻の14奪三振と快投。150球の完封劇に衝撃が広がっている。

背番号10が躍動した。先発登板した川本晴大投手（2年）は最速147キロの直球を軸に6回2死までノーヒット投球。192センチの身長を誇る大型左腕が9回3安打無失点、14奪三振と名門校を相手に圧巻の投球内容を見せた。

大舞台に現れた16歳の逸材にネットも衝撃。DAZNベースボール公式Xが「また新たな怪物が 大阪桐蔭・川本晴大 150球投げ抜き14奪三振完封」とつづって動画を公開すると、X上では驚きと期待の声が続出した。

「甲子園に怪物が誕生」

「順当に育てば世代No1目指せる投手」

「星の煌めきを感じる」

「体がデカい左腕ってホントロマンある」

「現時点で世代No.1投手じゃないか」

「大阪桐蔭は毎年複数の好投手が出てくるね」

「これで背番号10はおかしい」

2回戦へ進出した大阪桐蔭は、26日に行われる第8日目で三重（三重）と対戦する。



（THE ANSWER編集部）