超豪華パーティにサンダル…！一ノ瀬ワタルに広瀬すず「 主演級が集結ネトフリドラマ打ち上げ」現場撮

一ノ瀬はインパクト強めの私服

「グオワハッハッハッハッ」

３月上旬のとある夜、渋谷区の路上にゴーカイな笑い声が響いた。声の主はマゲ頭の力士――ではなく俳優の一ノ瀬ワタル（40）である。ヨレヨレの白Ｔシャツに黄色のスウェット、足元はサンダルというゆる〜〜いスタイルだったが、実はこの日、私服のラフさとは真逆の、超豪華なパーティに一ノ瀬は参加していた。

「四つ星ホテルの披露宴会場を貸し切り、Ｎｅｔｆｌｉｘ制作のオリジナル新作の慰労会が行われていました。超高齢化社会となった日本を舞台にしたコメディ作品でキャストは一ノ瀬のほかに広瀬すず（27）、林遣都（35）、『Ｓｎｏｗ Ｍａｎ』のラウール（22）や桜井ユキ（39）、木村文乃（38）と主演級がズラリ。クランクアップの打ち上げということで、キャストが集結し大盛り上がりだったそうです」（芸能事務所関係者）

高級ホテルにタレントを大勢招いてパーティとは、なんとも豪華な話である。実際、ネトフリの資本力はキー局では太刀打ちできないレベルに達している。

「コロナ以降、ホテルの披露宴会場での打ち上げなんてきいたことがありません。ネトフリのドラマ１話あたりの製作費は地上波の２〜５倍だといいます。

局側も巨大資本にぶつかるのではなく、活かす方法を模索している。

例えば昨年10月期のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）は、放送１時間後に独占配信する条件でネトフリから高額な配信料が出ていました。今後は配信サービス中心の新たなビジネスモデルが主流になっていくでしょう」（キー局局員）

『サンクチュアリ-聖域-』でブレイクしたネトフリの申し子、一ノ瀬はこの日、３時半まで打ち上げを楽しんだのだった。

『FRIDAY』2026年3月27・4月3日合併号より