運動会で、競技中断のハプニング！ 司会係の私、パニックゆえの『大失態』に「いまだに後悔している』

保育園の運動会で、司会を担当した筆者。競技中のトラブルで、とっさに発した一言が、大きなクレームになってしまいました。 何年たっても思い出す、あの日の後悔をつづっています。

勘違いで選んだ係

保育園の運動会で役員になったとき、私は軽い気持ちで“司会進行係”を選びました。てっきり台本を考える、裏方だと思っていたのです。

ところが、実際はマイクを持ち、全競技を交代で進行する役目でした。人前が苦手な私にとって、それは想像以上の重圧でした。

当日、ほとんど眠れないまま会場へ。

震える声で何とか最初の競技の進行を終え、少しだけ安堵しました。

競技途中で起きたトラブル

問題が起きたのは、親子競技の「しっぽとり」でした。園児の部が終わり、保護者チームがスタート。

よーい、どん！

順調に進んでいた、そのとき。

ぱーん！

明らかに終了の合図が、早く鳴りました。何らかのミスで、競技が中途半端に遮られてしまったのです。

ザワつく会場。

「え？ もう終わり？」

園長とタイムキーパーが小声で話し合っています。私はマイクを握ったまま、立ち尽くしていました。

どうしよう？

何か言う？

でも、何を？

ざわめきは、どんどん大きくなります。