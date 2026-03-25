ドアを開けた瞬間に目の前に広がったのは、思わず頬がゆるんでしまう、予想外の姿でお出迎えしてくれる存在……。何気ない日常のひとコマながら、その愛らしさに心をつかまれる人が続出した投稿は、記事執筆時点で99万回再生を突破。「想像以上に可愛い」「保育園の風景みたいでたまらん」といった絶賛の声が相次いでいます。

【動画：帰宅して部屋のドアを開けると、『2匹の猫』が…あまりにも尊い『お出迎えの光景』】

可愛すぎる保護猫ブラザーズ

Instagramアカウント「たかぎ あきこ」に投稿されたのは、2匹の保護猫兄弟による可愛すぎる「お出迎え」の様子です。

登場するのは、保護猫の「かえで」くんと「もみじ」くん。投稿主さんの自宅で預かり生活を送っている兄弟です。近々譲渡会への参加を控えているそうで、ずいぶん懐いてくれているといいます。

今回紹介する投稿では、そんな2匹の愛らしい姿を見ることができます。

ドアを開けると…二足立ちでお出迎え

ある日、投稿主さんが部屋のドアを開けると、なんとふたり揃って脱走防止用のネットに前足をかけて二足立ちになっていたといいます。まるで帰宅を待っていたかのような姿に、思わず目を引かれたそう。小さな体で必死に背伸びする様子から、期待や愛情が伝わってくる光景だったのだそうです。

ドアが開いた瞬間、兄弟はそろって「ニャー」と声をあげ、投稿主さんを出迎えました。その鳴き声はまるで「待ってたよ」と語りかけているかのようだったとか。

日々の関わりの中で築かれる信頼関係が、こんな愛らしい行動として表れているのでしょう。

まさかの脱走？大胆な2匹

別の投稿では、なんと大胆にも脱走計画を実行しようとしているかえでくんともみじくんの姿が。脱走防止ネットを足場にして、器用にドアノブまでたどり着いていたといいます。

もしや、「投稿主さんのお出迎えをしたのは外に出たかったから…？」と勘ぐってしまいそうになる衝撃の動画なのでした。

最初に紹介したお出迎えの様子には、「な、な、なにこれ～～～♡やばい！可愛い過ぎる！」「想像以上に可愛いお出迎えだった！！」「２本足で立ってるとなぜ可愛さが倍増するのか」「お出迎えされたいわぁ♡」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント「たかぎ あきこ」では、飼育されている猫さんたちの日常や、保護猫さんたちの様子を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「たかぎ あきこ」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。