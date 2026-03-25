《新作》ここまでオシャレになるなんて（驚）【3COINS】ストックしておきたい♡「消耗品」

日々使い続ける「消耗品」を、オシャレなものにアップデートしませんか？【3COINS（スリーコインズ）】の新作から、柄や色がオシャレに映えるストックバッグが登場中です。使い捨てで、使いやすそうな仕様も魅力的。今回は、デザインに注目してほしい細長いストックバッグと、ミシン目入りストックバッグをご紹介します。

アートのようなオシャレなビジュアル

鮮やかな色合いで、アートのように印象的なビジュアルがポイントの、「マチ付きストックバッグロング」。公式サイトによれば「まとめて使える25枚入り」と、ストックしておくのにうってつけです。必要な時にサッと引き抜ける箱入りで、収納場所をあまり取らないのも嬉しいところ。約縦38 × 横14 × マチ6cmで、キッチンで乾麺などの食品を保存する他にも、メイクブラシなど、細長い物を整理整頓するのに使えそう。価格は、\330（税込）です。

粉末状サプリメントやプロテインの持ち運びに

ポップな柄とカラフルな色味がオシャレな、「粉用ミシン目入りストックバッグ」。公式サイトによれば、「粉類の保存や持ち運びに」とのことで、粉末状のサプリメントやプロテインを小分けして持ち運ぶのに使えそう。使い捨てする消耗品ながら、「たっぷり使えるお得な20枚入り」（公式サイトより）とのことなので、毎日のようにジムに通っている人にとっても、コスパは悪くないはず。価格は、\330（税込）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino