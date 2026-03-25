BBQを楽しんでいた家族の前に、ひょっこり姿を現したボサボサの猫。そこから始まった心温まる物語に反響が広がっています。話題の投稿は1万2000件以上の「いいね！」を獲得し「この飼い主さん選ばれし人なんだろうなぁって思います」「きっと主さんのお宅なら幸せ間違いなしって思ったのでしょうね」「初めの頃の険しい顔つきがすっかり穏やかになり、幸せそうで、こんな嬉しいことはありません」とのコメントが寄せられていました。

【写真：BBQをしている最中に現れた『ボサボサのやせ細った猫』を保護→５年後……劇的なビフォーアフター】

ボロボロだった迷い猫が「家族」になるまで

Threadsアカウント「Sachiko Sakurai」に投稿されたのは、ボロボロの姿から幸せを掴んだ一匹の猫ちゃんの姿。5年ほど前の休日、投稿者さん家族が庭でバーベキューを楽しんでいた時のこと。どこからともなく、一匹の猫が姿を現したそうです。体はやせ細り、毛並みもボサボサ。見るからに過酷な外の生活を物語っていたといいます。投稿者さんが思わず「どこから来たの？」と話しかけると、すぐに慣れて、用意したごはんを食べてくれたそうです。その日を境に、猫ちゃんは毎日投稿者さんのおうちに通うようになり、家族の一員に。「みちこ」ちゃんと名付けられ、新しい生活が始まりました。

そして月日は流れ、5年後の現在。みちこちゃんは、かつての面影がないほど、ふっくら。安心して過ごしていることが表情から伝わってきます。投稿者さんは「我が家は、この子に守られていると日々感じています。うちに来てくれて、ありがとう」と感謝の言葉を綴っています。運命的な出会いから5年。みちこちゃんはこれからも、優しい家族に囲まれて幸せな時間を重ねていくことでしょう。

劇的なビフォーアフターに驚きの声

みちこちゃんの変化を見たThreadsユーザーたちからは「シンデレラストーリーみたいなお写真」「見事な変身を遂げましたね。可愛い」「こんなに美しい猫ちゃんだったのですね！顔つきが全然違います！！！」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「Sachiko Sakurai」では、投稿者さんの愛猫ちゃんたちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Sachiko Sakurai」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。