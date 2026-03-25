コウノトリで知られる兵庫県豊岡市には、全国で唯一の“かばんの神様”と言われている神社があるそうです。一体どんな場所なのか取材しました。



「かばんの神様」と言われる神社が兵庫県に！（イメージ）

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かばんの神様と呼ばれているのは「柳の宮神社」。崇神天皇の時代に創設されたとも考えられている、歴史ある小田井縣（おだいあがた）神社の境内に鎮座しています。ですが、もともとは「杉森神社」という名だったそう。

柳の宮神社社殿（画像提供：小田井縣神社）

現在の名になった理由には、豊岡の伝統文化が関係しています。豊岡やその周辺地域には、柳の一種・コリヤナギや籐（とう）を用いた「豊岡杞柳細工（とよおかきりゅうざいく）」という木工品が古くから存在しており、1992年に「伝統的工芸品」として国から指定されています。



杉森神社だった当時、周囲には良質なコリヤナギが群生していたといい、それを使い完成させた「柳行李（やなぎごうり）」が人々の間で好評を博します。これを受け、杞柳産業関係者は1935年に社殿を新築。柳の宮神社と新たな名を付け祀ったのです。

今では見ることの少なくなった「行李」（イメージ）

杞柳産業は鞄産業に派生・発展し、いつしか神社はかばんの神様として崇敬されるように。このことについて神社の担当者は「ご祭神自体が鞄に関連していたわけではなく、人々の信仰によって今のようになった」と話します。

ちなみに、毎年3月12日（さいふの日）と8月1日には豊岡鞄協会が主催する「鞄供養祭」が行われます。愛着を持って使われつつも、その役目を終えた多くの鞄が全国各地から届けられるそうです。



（取材・文＝長塚花佳）



※ラジオ関西『Clip』水曜日 2026年3月25日放送回より