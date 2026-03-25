歌手の姫乃樹リカが19日、自身のインスタグラムで1日に行われたファンミーティングの写真をアップ。アイドル時代の同期との共演ショットでファンを喜ばせた。



【写真】かつてのアイドル 時を超えて初の2人での歌唱 青春時代がよみがえる

姫乃樹は1日に都内で、スペシャルイベント「Rika's騎士sへ行くDAY！Vol.3」と「Rika's騎士sへ行かNIGHT！Vol.3」を開催。夜の部には同期の元アイドルが登場した。「北岡夢子ちゃん がゲスト出演してくれました。 デュエットしたのは『スタンド・バイ・ミー』と松田聖子さんの 『瞳はダイヤモンド』、そしてLove song～僕たちの歌～では再び登場、バンド、、会場の皆さんと一体となって参加してくれました。」と息の合ったステージだったことを伝えた。「瞳は―」は1982年に出場し、スカウトのきっかけにもなったテレビ東京「東西対抗ちびっこ歌まね大賞」で歌唱した曲でもある。



同じ1971年生まれで、88年に「憧憬(あこがれ)」でデビューしている北岡との競演。「緊張もありましたが、 歌手になりたいと思っていたあの頃や、 新人アイドルだった頃の気持ちがよみがえり、デビューから38年経った私たちが、こうして一緒に歌えることがとても嬉しく、胸がいっぱいになってしまいました。 夢子ちゃん、本当にありがとう。」と出演を感謝する。



北岡もインスタグラムで「先日、デビュー同期の姫乃樹リカちゃんのファンミーティングにゲストでお邪魔してきました」と2ショットをアップ。2月末にはリハーサルにも参加し、「歌番組や各地方での 新人祭イベントなどではご一緒してきたけれど、二人で一緒に歌うのは初めて」と楽しみにしていることを明かしていた。



姫乃樹は「お別れの際には、お越しくださった一人一人といつもよりゆっくりお話ししながら握手や、ハグができたことも私には印象的で 今年の活動のエネルギーに息を吹き込んでくれるようなイベントになりました。」と記し、スタッフやメンバーへの思いもつづっている。



大分県出身の姫乃樹は86年に雑誌「Momoco」に登場。モモコクラブのメンバーに。88年にアニメ映画「めぞん一刻 完結編」の主題歌「硝子のキッス」で歌手デビュー。92年に西邑理香に改名し、ユニット「西邑理香with COMING SOON!」を結成。94年にユニット名を変更した。95年に米ミュージシャンと結婚。無期限の活動休止に入った。96年に長女、98年に長男、2001年に次女が誕生しており、現在は孫が2人いる。2019年に「姫乃樹リカ with THE COMING SOON!」として再出発。23年にアーティスト名表記を「姫乃樹リカ & ザ・カミングスーン！」に変更した。



（よろず～ニュース編集部）