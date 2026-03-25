

加藤小夏

女優の加藤小夏が24日、都内で行われたドラマ『失恋カルタ』1話先行試写＆完成披露トークイベントに登壇した。

本作は、芸人・作家の又吉直樹が自身の朗読会のために書き下ろしたテキスト「失恋カルタ」（絵札はイラストレーター・たなかみさき氏が担当）が原案。失恋の孤独や恋愛の機微を描いた共感性の高い“句”をもとに、梅澤美波、西垣匠、加藤小夏のトリプル主演で実写ドラマ化した。

加藤が演じるのは、千波（梅澤美波）の大学時代からの友人で、恋愛を冷めた目で見ている老舗ゲーム会社勤務の野田彩世（のだ・あやせ）。自身の役どころについて、加藤は「心で整理がつく前にベラベラ喋（しゃべ）ってしまうところ」が自分と似ていると分析した。

撮影現場での様子も明らかに。加藤は撮影用の小道具であるお菓子（するめなど）を合間に食べすぎてしまい、スタッフから「もう食べないでください」と注意されたという微笑ましいエピソードを披露。

イベント後半の恋愛相談コーナーでは、交際1年を前に、相手への気持ちが『愛』なのか『情』なのか分からない。過去の熱量と比較してしまい、関係を継続すべきか迷っているという悩みに回答。

加藤は「（存在が）当たり前すぎて良さが見えなくなっているだけ。日常の中で彼の素晴らしさに真剣に向き合った方がいい」とアドバイス。一方で、「相手に対して超失礼だし時間がもったいないから、きっぱり別れる」とバッサリ。

最後には「人間の良いところも悪いところも滲（にじ）み出ている作品」と、ドラマの深い魅力をアピールして締めくくった。

なお、イベントには共演の梅澤美波（乃木坂46）、西垣匠も登壇した。

ドラマ『失恋カルタ』は、3月31日よりMBS（24時59分〜）、TBS（25時26分〜）の「ドラマイズム」枠で放送開始。