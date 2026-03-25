シワ改善も美白も1本で！ ハーバー研究所「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」

記事ポイント 有効成分「ナイアシンアミド」でシワ改善と美白※1を同時にケア5種の和漢混合エキスが年齢肌※4にハリと潤いを与える薬用集中美容液2026年5月21日(木)より数量限定で発売 有効成分「ナイアシンアミド」でシワ改善と美白※1を同時にケア5種の和漢混合エキスが年齢肌※4にハリと潤いを与える薬用集中美容液2026年5月21日(木)より数量限定で発売

ハーバー研究所から、シワ改善と美白※1ケアを1本で叶える薬用美容液が登場します。

有効成分「ナイアシンアミド」を配合した『薬用 ホワイト＆リンクルセラム』は、2026年5月21日(木)より通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売されます。

ハーバー研究所「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」

商品名：薬用 ホワイト＆リンクルセラム［医薬部外品］容量・価格：20g 5,940円(税込)発売日：2026年5月21日(木)販売場所：通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）・全国のショップハーバー

『薬用 ホワイト＆リンクルセラム』は、美白※1を叶えながらシワを改善する有効成分「ナイアシンアミド」配合の薬用集中美容液です。

ナイアシンアミドは「ビタミンB3」とも呼ばれるビタミンB群の一種で、肌の内側からグッと押し上げてシワを改善する効果があります。

同時にメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ美白※1効果も備えており、年齢による肌悩みに多角的にアプローチできます。

シワやシミなど複数の肌悩みを1本でケアできるのが大きな特徴です。

5種の和漢混合エキス配合

ハーバーこだわりの和漢混合エキス5種も配合されています。

カンゾウ葉エキス※2、トウキエキス(1)※2、スイカズラエキス※2、ヨクイニンエキス※2、パール(真珠)プロテイン※2※3の5つの保湿成分が、肌に潤いとハリ、弾力を与えます。

年齢肌※4を集中的にケアし、輝くような透明感に満ちたハリつや肌へ導く処方です。

使用方法は、化粧水と保護（スクワランなど）の後、目元や口元、額などの気になる部分に適量をなじませます。

ハーバーの「5つの無添加」

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義®」を貫いています。

防腐剤パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素の5つを使用していません。

肌への優しさにこだわった処方も、安心して使い続けられるポイントです。

シワ改善と美白※1ケアを同時に叶え、年齢肌※4の悩みにトータルでアプローチできます。

ナイアシンアミドと5種の和漢混合エキスによる贅沢な処方が魅力となっています。

数量限定のため、なくなり次第終了です。

ハーバー研究所「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」の価格と容量は？

A. 20g入りで5,940円(税込)です。2026年5月21日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売されます。

Q. 有効成分「ナイアシンアミド」にはどのような効果がありますか？

A. ナイアシンアミドはビタミンB群の一種で、シワを改善する効果と、メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぐ美白※1効果があります。

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