カリグラファー3名の手書きパーソナライズも！ モンブラン「春のギフト ポップアップストア」

記事ポイント モンブランが伊勢丹新宿店で2026年3月25日から31日までポップアップストアを開催アーティスティックディレクター描き下ろしの伊勢丹新宿店先行ノートブックが登場3名のカリグラファーによる手書きパーソナライズサービスを実施 モンブランが伊勢丹新宿店で2026年3月25日から31日までポップアップストアを開催アーティスティックディレクター描き下ろしの伊勢丹新宿店先行ノートブックが登場3名のカリグラファーによる手書きパーソナライズサービスを実施

モンブランが、「春のギフト」をテーマにしたポップアップストアを伊勢丹新宿店にて開催しています。

卒業や入学、就職、転勤など新たな門出を迎える方々へ向けた特別な贈り物が揃うイベントです。

モンブラン「春のギフト ポップアップストア」

開催期間：2026年3月25日（水）〜3月31日（火）場所：伊勢丹新宿店 メンズ館 1階 プロモーション

1906年の創業以来、卓越したクラフツマンシップと時代を超えたデザインで知られるモンブランが、伊勢丹新宿店にてポップアップストアを開催しています。

会場では、アイコンであるマイスターシュテュックをはじめとする筆記具、洗練されたレザーグッズ、日常を彩るステーショナリーやアクセサリーまで、厳選されたコレクションを展開しています。

モンブランが長年培ってきた「書くこと」「旅をすること」というフィロソフィーが息づくアイテムは、受け取る方の未来を応援するメッセージを込めた贈り物です。

期間中、対象の筆記具およびスモールレザーグッズを購入すると、無料名入れバウチャーがもらえます。

ギフトを受け取った方が後日名入れをすることも可能です。

ウェス・アンダーソンのオリジナルショートフィルム”Let’s Write”にインスパイアされたカラーリングが特徴の、2026年春夏新作レザーグッズも取り揃えています。

ギフトにもおすすめのアイテムが充実したラインナップです。

伊勢丹新宿店先行ノートブック

アーティスティックディレクターのマルコ・トマセッタが日本の春をモチーフに特別に書き起こしたイラストを施した、伊勢丹新宿店先行のノートブックが登場しています。

ミディアム ノートブックは各19,800円（税込）です。

マイスターシュテュック ロミオ＆ジュリエット

シェイクスピアが紡いだ情熱的な物語に深く敬意を表した万年筆コレクションです。

星が導く運命、秘めたる誓い、そして二人の純粋な魂を、モンブランの卓越したクラフツマンシップで表現しています。

ジュリエット ドゥエ クラシック 万年筆は297,000円（税込）、ロミオ ル・グラン 万年筆は226,600円（税込）となっています。

ペンを身に着けられるペンループネックレスも展開していました。

カリグラファーによるパーソナライズサービス

期間中、3名のカリグラファーが来場し、それぞれの個性を生かした手書き文字によるパーソナライズサービスを実施します。

3月25日（水）は島野真希さんが、対象のレザーグッズへの箔押しによる名入れと、筆記具購入時のボックスへのメッセージ書き添えを行います（予約不要）。

3月28日（土）は相田えいこさんが、お好みに合わせたオリジナルシグニチャーを作成し、当日購入の筆記具に無料で刻印するビスポークシグニチャーサービスを提供します（予約制・お渡しまで約3週間）。

3月29日（日）は本秀也さんが、購入したレザーグッズにお好みのカラーでイニシャルペイントを施すレザーマルカージュを実施します（後日お渡し）。

名入れ対象のアイテムについては店頭で確認できます。

マルコ・トマセッタ描き下ろしの先行ノートブックや、ウェス・アンダーソンの世界観を反映した新作レザーグッズなど、この時期だけの特別なアイテムが揃っています。

カリグラファーによる手書きのパーソナライズサービスで、世界に一つだけのギフトに仕上げられるのが魅力です。

新たな門出を迎える大切な方への贈り物にふさわしい、上質なクラフツマンシップが詰まったコレクションとなっています。

モンブラン 伊勢丹新宿店「春のギフト」ポップアップストアの紹介でした。

よくある質問

Q. モンブラン ポップアップストアの開催期間と場所は？

A. 2026年3月25日（水）から3月31日（火）まで、伊勢丹新宿店 メンズ館 1階 プロモーションにて開催しています。

Q. カリグラファーによるパーソナライズサービスは予約が必要？

A. 3月25日の島野真希さんのレザーパーソナライズは予約不要です。3月28日の相田えいこさんのビスポークシグニチャーは予約制となっています。3月29日の本秀也さんのレザーマルカージュについては店頭で確認できます。

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