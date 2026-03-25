【高松宮記念】元女性騎手の前原玲奈助手と初のビッグタイトルへ厩舎一丸でペアポルックス仕上げる
◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）
チーム力で初のビッグタイトルだ。ペアポルックスは追い切り前日の２４日は坂路で調整。梅田調教師は「休み明け２走目で、今回の方がより走れる状態にある」と歯切れが良かった。前走のオーシャンＳでは、狭い内をさばいて抜けだし、待望の重賞勝ちを収めた。
攻め専から担当馬がいる持ち乗り助手になった前原玲奈・元騎手（旧姓・西原）が、３走前のスプリンターズＳの前からついている。ＪＲＡ６人目の女性騎手で、通算１７勝をマーク。引退後は梅田厩舎で助手となり、１５年の桜花賞馬レッツゴードンキの調教も担当した。
同助手は「騎手時代があるから今がある。ドンキとの経験も今に生きています」と笑みを浮かべた。攻め専の時とは違い、手入れなどもすることで、一頭と向き合う時間がより長くなった。
指揮官は「玲奈ちゃんと馬のコミュニケーションが取れてきた。勉強しながらやってくれている」と人馬一体の頑張りを評価する。鞍上の岩田康との息もぴったりで、「あのジョッキーが何かやってくれそうな予感があるから、馬をしっかりと仕上げたい」と力を込めた。厩舎一丸で勝利をつかみに行く。（山下 優）